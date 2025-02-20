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ФПРК запускает бесплатную кинолабораторию полного цикла

Автор: БК

20 февраля 2025

Она пройдет в два этапа

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) объявил о старте бесплатной образовательной программы, направленной на развитие авторского кино в регионах России.

Первый этап Кинолаборатории – это открытый курс лекций «Кинофактура», который будет проходить в течение двух месяцев на нескольких площадках столицы (Центр Зотов, Музей Москвы и Центр визуальной культуры Beton) с последующей онлайн-трансляцией для кинематографистов из всех регионов России.

Курс, который стартует 26 февраля лекцией «Охота за реальностью» от киноведа и сценариста Всеволода Коршунова, посвящен языку кино, его выразительным средствам и взаимодействию с жизнью.

Второй этап Кинолаборатории включает очные региональные недельные мастерские во всех восьми Федеральных округах страны под руководством опытных наставников – режиссеров и педагогов Сергея Мирошниченко, Татьяны Соболевой, Ирины Волковой, Насти Тарасовой, Юлии Мироновой, Юлии Киселёвой и многих других.

Он продлится с мая по ноябрь и завершится питчингом, а также демонстрацией двадцати лучших трейлеров участников.

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