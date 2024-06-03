Стали известны победители конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее» 2024 года
Всего было подано 284 заявок из 60 регионов РФ
Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) назвал победителей конкурсного отбора «Россия – взгляд в будущее» 2024 года, посвященного современным региональным трендам.
Финансирование по итогам отбора получат 10 полнометражных и 50 короткометражных проектов. Всего на участие в конкурсе этого года было подано 284 заявок из 60 регионов РФ.
Общий бюджет на производство фильмов, как и в прошлые годы, составил 150 млн рублей. Половина из них будет направлена на поддержку полнометражных документальных фильмов и киноальманахов, а вторая половина – на создание короткометражных неигровых картин.
Направление «Альманах / Полнометражный документальный фильм»
1. КОВЧЕГ, реж. Андрей Лебедев, ООО Кинокомпания «ОДНО КИНО»
2. КОМБАТ, реж. Дарья Иванкова, ООО «Джей Медиа»
3. МОЗАИКА ЛЕНИНГРАДА, реж. Алексей Федорченко, ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»
4. ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ, реж. Андрей Тимощенко, ООО «Киностудия "СОВА"
5. ПОСЛУШАЙ!, реж. Ольга Арлаускас, ООО «ИМПАКТФИЛЬМ»
6. ПЯТЬ ДНЕЙ В ГЛУБИНКЕ, реж. Софья Горленко, АНО РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ «КУЛЬТУРНЫЙ КОРЕНЬ»
7. САМАЯ УМНАЯ УЛИЦА В МИРЕ, реж. Иван Вдовин, ООО «ПИК МЕДИА»
8. ТЕАТРЫ ЧЕЛЯБИНСКА, реж. Наталья Бабкина, Елизавета Березняк, Алиса Соколова, Софья Лисин, ООО «Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров»
9. ТЕРЕК – РЕКА ДРУЖБЫ. ОТ КАЗБЕКА ДО КАСПИЯ, реж. Валерий Тимощенко, ООО «СТУДИЯ ЦЕНТР»
10. Я НЕ ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ, реж. Алексей Лагерев, ООО «Кинокомпания Фарт-Фильм»
Направление «Короткометражный документальный фильм»
1. «Безмолвные атаки», реж. Василий Ковбасюк, ООО «КИНОКОМПАНИЯ АРТ ЭФЕС»
2. «Будетляне», реж. Сергей Четверухин, ИП Четверухин Сергей Юрьевич
3. «В лучшем из миров», реж. Илья Нефедьев, ООО «КИНОТИХВИН»
4. «В поисках Ютты», реж. Илья Коровушкин, ООО "РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ТРИО»
5. «Вожак», реж. Андрей Ананин, ООО «СТАЯ.ДОК»
6. «Восьмой свист морского зайца», реж. Владимир Марин, ООО «СТУДИЯ ЦЕНТР»
7. «Время котов», реж. Полина Дорофеева, ООО «ПЕРВОЕ КИНО. БАЙКАЛ»
8. «Где Родина?», реж. Яна Горюн, ООО СТУДИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «ХРОНОС»
9. «Генетический близнец», реж. Вероника Яковлева, ООО «В одно касание»
10. «Горыныч», реж. Маргарита Стельмашонок, ООО «Студия РЕК»
11. «Дархан», реж. Владимир Пономарев, ООО «Кинокомпания Фарт-Фильм»
12. «Дом на горе», реж. Наталья Калинина, АНО «Центр культурных инициатив «Сирин»
13. «Дорога к обелиску», реж. Марина Чувайлова, ООО «Студия "А-фильм»
14. «Квант света», реж. Рустем Хайруллин, ООО «СТУДИЯ АЛИЕН»
15. «Круговорот», реж. Людмила Кудряшова, НКО «Фонд сохранения культурного наследия народов Якутии»
16. «Лаборатория Ксении», реж. Анастасия Макарцева, ООО Продюсерский центр «Калугафильм»
17. «Мефисто из Удмуртии», реж. Дарья Разумникова, ИП Рыбаков Леонид Михайлович
18. «Мечталет: история не одного мультфильма», реж. Глеб Сугак, ИП Сугак Глеб Игоревич
19. «Мир вашему дому», реж. Антон Погребной, ООО «Киновидеостудия «Вятка»
20. «Мне снятся квантовые сны», реж. Александра Агафонова, ИП Силка Александр Владимирович
21. «Мой друг ПэПэ», реж. Владимир Бучинский, ФОНД ПОДДЕРЖКИ КИНЕМАТОГРАФИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22. «Мы Загруши», реж. Анастасия Приймачок, ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ КИНЕМАТОГРАФИИ «МАТЁРА»
23. «Незакатное солнце Улуро Адо», реж. Иван Кривогорницын, ИП Кривогорницын Иван Юрьевич
24. «Неизвестная Родина», реж. Валерий Тимощенко, ООО «Краснодарская киностудия имени Николая Минервина»
25. «Нечужие», реж. Нина Изотова, ООО «Продюсерский центр «Капризка»
26. «О чём поют городские птицы. Пробуждение», реж. Алексей Яковлев, ИП Слукина Инна Владимировна
27. «Объект-12345», реж. Инна Самохина, ООО «Творческо-производственное объединение «Нижне-Волжская студия кинохроники»
28. «Один ради всех», реж. Рузиль Насибуллин, ООО «Рекламное агентство Центр творчества»
29. «Одинокая женщина мечтает познакомиться», реж. Наталья Саврас, ООО «Кинотехнологии»
30. «Позывной Вождь», реж. Оксана Веселова, ИП Ботуров Владимир Сергеевич
31. «Путник», реж. Виктор Коженков, ООО «СТАЯ.ДОК»
32. «Рассказ жены фехтовальщика», реж. Ольга Яковлева, АНО "Культурно-Просветительский «Фестивальный Центр»
33. «Рэк-дайверы: по ту сторону воды», реж. Анастасия Шкитина, ИП Косолапов Антон Павлович
34. «Светить на север», реж. Анастасия Ломакина, ИП Воробьева Марина Валерьевна
35. «Север: Спорт высоких достижений», реж. Илария Плисова, ООО «КИНОКОМПАНИЯ «ЛИМО»
36. «Семейный хор», реж. Константин Самсонов, ООО СТУДИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «ХРОНОС»
37. «Судья нашего времени», реж. Дарья Хренова, ООО «Волшебная гора»
38. «Танцор», реж. Андрей Титов, ООО «Кинокомпания «СНЕГА»
39. «Тернистый путь молодого поэта», реж. Владислав Петров, ООО «Кинокомпания «Белый лист»
40. «Тополиное», реж. Александр Красновский, ИП Красновский Александр Сергеевич
41. «Три сестры», реж. Лолита Исмаилова, ООО «Продюсерский центр ПОКОЛЕНИЕ»
42. «Тропа для Саши», реж. Татьяна Ложникова, ООО «Ом-Медиа»
43. «Увидеть барса», реж. Михаил Кулунаков, АНО В Сфере Культуры И Искусства «Творческая Экспериментальная Студия»
44. «Философия цвета», реж. Елена Кабанова, ООО «Киностудия «СОВА»
45. «Фокус», реж. Дмитрий Давыдов, ИП Давыдов Дмитрий Леонидович
46. «Хлебом единым», реж. Ольга Лаптева, Архангельская региональная молодёжная общественная организация исторической реконструкции «Рыкарь»
47. «Чудовище-Гитлер, слушай», реж. Эдуард Новиков, ИП Новиков Эдуард Алексеевич
48. «Эврика», реж. Сергей Климов, ИП Терентьева Татьяна Анатольевна
49. «Юные волонтеры. Прифронтовая полоса», реж. Ольга Старостина, Пермское Краевое Отделение МБОО «Пища Жизни»
50. «10 из 10», реж. Алексей Немов, ООО Кинокомпания «ОДНО КИНО»