Стали известны победители конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее» 2024 года

Всего было подано 284 заявок из 60 регионов РФ

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) назвал победителей конкурсного отбора «Россия – взгляд в будущее» 2024 года, посвященного современным региональным трендам.

Финансирование по итогам отбора получат 10 полнометражных и 50 короткометражных проектов. Всего на участие в конкурсе этого года было подано 284 заявок из 60 регионов РФ.

Общий бюджет на производство фильмов, как и в прошлые годы, составил 150 млн рублей. Половина из них будет направлена на поддержку полнометражных документальных фильмов и киноальманахов, а вторая половина – на создание короткометражных неигровых картин.

Направление «Альманах / Полнометражный документальный фильм»

1. КОВЧЕГ, реж. Андрей Лебедев, ООО Кинокомпания «ОДНО КИНО»

2. КОМБАТ, реж. Дарья Иванкова, ООО «Джей Медиа»

3. МОЗАИКА ЛЕНИНГРАДА, реж. Алексей Федорченко, ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»

4. ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ, реж. Андрей Тимощенко, ООО «Киностудия "СОВА"

5. ПОСЛУШАЙ!, реж. Ольга Арлаускас, ООО «ИМПАКТФИЛЬМ»

6. ПЯТЬ ДНЕЙ В ГЛУБИНКЕ, реж. Софья Горленко, АНО РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ «КУЛЬТУРНЫЙ КОРЕНЬ»

7. САМАЯ УМНАЯ УЛИЦА В МИРЕ, реж. Иван Вдовин, ООО «ПИК МЕДИА»

8. ТЕАТРЫ ЧЕЛЯБИНСКА, реж. Наталья Бабкина, Елизавета Березняк, Алиса Соколова, Софья Лисин, ООО «Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров»

9. ТЕРЕК – РЕКА ДРУЖБЫ. ОТ КАЗБЕКА ДО КАСПИЯ, реж. Валерий Тимощенко, ООО «СТУДИЯ ЦЕНТР»

10. Я НЕ ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ, реж. Алексей Лагерев, ООО «Кинокомпания Фарт-Фильм»