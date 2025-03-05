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ФПРК проведет онлайн-сессию конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее»

Автор: БК

5 марта 2025

Она пройдет 6 марта в 10:00

6 марта в 10:00 (мск) Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) проведет онлайн-сессию, посвященную заявочной кампании IV конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее».

Генеральный продюсер ФПРК Элла Тухарели и ведущий продюсер конкурса «Россия – взгляд в будущее» Ольга Филонова расскажут об особенностях участия этого года, приоритетных направлениях, обратят внимание на ключевые ошибки, допускаемые заявителями, а также ответят на вопросы заявителей.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 18 марта. Победители будут объявлены 18 апреля.

Общий бюджет на производство фильмов в 2025 году составит более 100 млн рублей. Всего будет поддержано 60 короткометражных проектов, каждый из которых получит 1,7 млн рублей.

Ссылка на трансляцию сессии появится в соцсетях ФПРК в день мероприятия.

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