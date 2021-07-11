В рамках фестиваля Горький fest начала работу киношкола 

9 июля 2021 года в Нижнем Новгороде в пространстве «Мининский университет — Точка кипения» состоялось торжественное открытие киношколы Горький film в рамках V юбилейного фестиваля нового российского кино Горький fest.

В качестве экспертов киношколы выступают режиссер, сценарист, монтажер Ирина Волкова; художник-постановщик, куратор курса «Художественная постановка» Аддис Гаджиев; актриса, режиссер, куратор курса «Киноактер» Анна Гусарова; режиссер, сценарист, актриса Оксана Карас; преподаватель кафедры продюсерства и музыкального образования в НГПУ им. К.Минина Елена Кирдянова; сценарист, куратор курса «Сценарное мастерство» Всеволод Коршунов; режиссер, сценарист Александр Котт; продюсер Николай Ларионов; продюсер Катерина Михайлова; режиссер, сценарист, генеральный продюсер фестиваля Горький fest Оксана Михеева.

В киношколе участвуют девять финалистов, прошедшие конкурсный отбор: Анастасия Глухих, Владимир Закваскин, Елена Еремеева, Дмитрий Кустов, Александр Макаров, Анастасия Малахова, Иван Тарасов, Марина Шабаркина, Анастасия Шаронова. В киношколе также принимают участие студенты Мининского университета, обучающиеся на кафедре «Продюсерства и музыкального образования».

Перед участниками и гостями выступил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович: «Сегодня мы впервые открываем киношколу Горький film, в рамках пятого юбилейного фестиваля российского кино Горький fest. Создание киношколы — еще один шаг на пути развития киноиндустрии в регионе. Горький film — отличная возможность для нижегородцев получить новые знания и опыт, посмотреть, как работают другие и получить объективную оценку своей работы. Понять, что сегодня востребовано на кинорынке и сделать совершенно новый продукт по собственным эскизам и наработкам».

«Приятно открывать такую уникальную школу Горький film, особенно в год 800-летия Нижнего Новгорода, как часть пятого фестиваля Горький fest. И мы очень благодарны двигателю этого проекта Оксане Михеевой за эту инициативу, которая позволит молодым и активным нижегородцам попробовать себя в роли режиссеров и создать собственное кино в нашем родном городе. Мы, как и участники, с нетерпением ждем старта киношколы и работ, которые будут созданы ее студентами», — обратилась к собравшимся министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Киношкола организована фестивалем Горький fest совместно с Московской школой кино, при поддержке правительства Нижегородской области и Мининского университета.

Работа киношколы продлится до 14 июля 2021 года. C 10 по 13 июля состоятся открытые мастер-классы для всех желающих.

Расписание открытых мастер-классов киношколы Горький film:

11 июля, 18:00-20:00 — открытая лекция режиссера Александра Котта на тему «Короткий метр»

12 июля, 18:00-19:30 — открытая лекция режиссера Оксаны Михеевой на тему «Как снять короткометражный фильм за один день»

13 июля, 18:00-19:30 открытая лекция продюсера Николая Ларионова на тему: «Элементы успешного кинопрокатного кино»

Лекции пройдут в пространстве «Точка кипения» Мининского университета. Нижний Новгород, площадь Минина дом 7, второй учебный корпус.

Регистрация по ссылке: https://gorkyfest.timepad.ru/events/

В связи с текущей санитарноэпидемиологической обстановкой, посещение мероприятий возможно при предъявлении положительного теста на антитела (60 дней) или отрицательного ПЦР-теста (72 часа), или подтверждения наличия прививки.

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11.07.2021 Автор: Виолетта Палий