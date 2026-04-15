  В России не будут маркировать сгенерированные нейросетью видеоматериалы

В России не будут маркировать сгенерированные нейросетью видеоматериалы

Автор: БК

15 апреля 2026

ИТ-комитет Госдумы счет данное предложение является нереализуемым

ИТ-комитет Госдумы отклонил законопроект, предлагающий обязать социальные сети, видеохостинги и сайты маркировать видеоматериалы, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам первого зампредседателя комитета Антона Горелкина, данное предложение является избыточным и нереализуемым. «Мне вообще кажется, не очень удачной маркировки ИИ контента. Учитывая, с какой скоростью он появляется, боюсь, что в момент принятия подобной нормы отмаркировать придется уже 90% всего интернета», – отметил он.

Напомним, что обязательная маркировка нейросетевого контента была одним из пунктов законопроекта Минцифры о государственном регулировании искусственного интеллекта в России.

