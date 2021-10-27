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IVI заключил эксклюзивную сделку с Сергеем Минаевым

Автор: Никита Никитин

27 октября 2021

Писатель выступит сценаристом и шоураннером четырех сериалов

Онлайн-кинотеатр ivi заключил сделку с писателем Сергеем Минаевым, сообщает «Коммерсант». Соглашение будет действовать два года. За это время главный редактор журнала Esquire напишет для онлайн-платформы четыре игровых сериала, а также выступит их шоураннером. Предполагается, что в каждом из проектов будет по восемь серий минимум. Это уже седьмая сделка ivi с создатателями контента за последние шесть месяцев.

Примечательно, что Минаев параллельно продолжит работать над документальными проектами для сервиса Premier, с которым у писателя есть контракт в формате first look deal. Кроме того Минаев продолжает сотрудничать с компанией «Медиаслово» Петра Анурова и Данилы Шарапова, у которой first look deal с сервисом Okko.

Сергей Минаев последние пять лет руководит журналом Esquire, развивает различные медиапроекты и выступает в качестве сценариста. Со слов самого Минаева, гонорары за одну серию сериалов по его сценариям начинаются от 1 млн рублей, а выручка YouTube-проекта «Минаев Live» достигает 3-4 млн в месяц.

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