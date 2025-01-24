Власти Южной Кореи поддержат среднебюджетные фильмы для возрождения местной индустрии

Подведомственное правительству агентство выделило для этого около $7 млн

Корейский совет по кинематографии (KOFIC) запустил новую инициативу по финансированию среднебюджетных фильмов в попытке оживить киноиндустрию страны, все еще переживающую трудности после пандемии COVID-19.

Подведомственное правительству агентство выделило 10 млрд вон (около $7 млн) на программу, которая обеспечит поддержку локальным кинопроектам с бюджетом от 2 до 8 млрд вон ($1,4 – 5,6 млн).

Отобранные фильмы должны в течение шести месяцев после подписания контракта заключить инвестиционные и дистрибьюторские сделки, а затем также в течение полугода начать съемки. Картины, соответствующие критериям, получат гранты в размере до 30% от бюджета проекта (однако, сумма поддержки не может превышать 1 млрд вон).

В свою очередь, Совет по кинематографии может забрать часть прибыли, если поддерживаемый фильм окупит все затраты на производство в течение двух лет после выхода в прокат.

Фото: кадр из фильма ПРОКЛЯТИЕ: ЗОВ МОГИЛЫ