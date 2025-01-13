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Рынок онлайн-видео в Азии вырастет на 40% к 2029 году

Автор: Илья Кувшинов

13 января 2025

Прибыль от традиционного телевидения за этот же период, в свою очередь, сократится

Согласно новому отчету консалтинговой компании Media Partners Asia, опубликованному в The Hollywood Reporter, азиатский медиарынок в ближайшие годы ждут серьезные перемены.

Аналитики предполагают, что доход от онлайн-видео в регионе вырастет с $64 млрд в 2024 году до $89 млрд в 2029-м (+40%). Прибыль от традиционного телевидения за этот же период, в свою очередь, сократится на $8 млрд.

Ожидается, что уже в 2027 году стриминговые сервисы в регионе обгонят телевидение – в первую очередь, за счет Китая и Индии. Доля SVOD в общих доходах медиарынка Азиатско-Тихоокеанского региона также вырастет – с 44% в 2024 году до более чем 54% к концу десятилетия.

Стоит отметить, что за 2024 год количество подписчиков на стриминговые сервисы в регионе увеличилось в шесть раз год к году – до 644 млн человек. По прогнозам MPA, к 2029-му количество пользователей SVOD может достичь 870 млн: во многом, благодаря Индии, Китаю, Японии, Таиланду, Индонезии, Корее и Австралии, а также местным и глобальным игрокам.

Фото: Freepik

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