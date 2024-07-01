«Королевство» Татьяны Рахмановой получило две награды на кинофестивале в Греции
Автор: Илья Кувшинов
1 июля 2024
Международный фестиваль независимого кино Cinergio завершился в Афинах 29 июня
29 июня в Афинах завершился Международный фестиваль независимого кино Cinergio.
Подростковая драма КОРОЛЕВСТВО, участвовавшая в конкурсной программе смотра, была удостоена наград в категориях «Лучший актер» (Иван Решетняк) и «Лучший монтаж» (Дмитрий Новосельцев).
В центре повествования – группа воспитанников детского дома, которая снимает на пару дней шикарный коттедж и не хочет покидать его по окончании аренды.
Премьера дебютной ленты Татьяны Рахмановой состоялась в прошлом году на кинофестивале «Маяк». Производством картины занималась «СТВ ЛАБ» при поддержке Министерства культуры РФ.
Фото: кадр из фильма КОРОЛЕВСТВО
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