«Королевство» Татьяны Рахмановой получило две награды на кинофестивале в Греции

Международный фестиваль независимого кино Cinergio завершился в Афинах 29 июня

29 июня в Афинах завершился Международный фестиваль независимого кино Cinergio.

Подростковая драма КОРОЛЕВСТВО, участвовавшая в конкурсной программе смотра, была удостоена наград в категориях «Лучший актер» (Иван Решетняк) и «Лучший монтаж» (Дмитрий Новосельцев).

В центре повествования – группа воспитанников детского дома, которая снимает на пару дней шикарный коттедж и не хочет покидать его по окончании аренды.

Премьера дебютной ленты Татьяны Рахмановой состоялась в прошлом году на кинофестивале «Маяк». Производством картины занималась «СТВ ЛАБ» при поддержке Министерства культуры РФ.

Фото: кадр из фильма КОРОЛЕВСТВО