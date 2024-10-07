Фестиваль импакт-кино «Лампа» назвал победителей

Гран-при досталось иранскому короткометражному фильму «И в следующем году, когда весна»

5 октября в Перми завершился XI Международный фестиваль импакт-кино «Лампа».

Гран-при смотра досталось иранскому короткометражному фильму «И в следующем году, когда весна» Саида Асади и Мехди Боруманд. Лучшим полнометражным проектом из внеконкурсной программы стало драмеди ПРАВИЛА ФИЛИППА Романа Косова.

Победителем конкурса видеоклипов VK стал ролик «Последний автобус». Его автор Борис Распутин получил возможность снять полноценную короткометражку при содействии продюсерского центра «Лампа» и пермского бренда женской одежды +SVOBODNO.

Полный список победителей доступен на официальном сайте кинофестиваля.

Специальным событием минувшего фестиваля стал закрытый показ короткометражного фильма «30 секунд» Ивана Соснина. Директор продюсерского центра «Лампа» Ольга Зубкова заявила, что планирует снять сериал на основе идеи этого проекта.

Помимо этого, во церемонии закрытия кинофестиваля состоялось подписание договора о сотрудничестве «Лампы» с Красноярским краем – ожидается, что в 2025 году эхо фестиваля прозвучит и в других регионах России.

Фото: пресс-служба фестиваля