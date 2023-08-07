Кинофестиваль «Маяк» открыл аккредитацию

Смотр пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике

Кинофестиваль «Маяк» начинает принимать гостей – фестиваль открыл аккредитацию на официальном сайте смотра.

К участию приглашаются представители профильных СМИ, а также кинематографисты, работающие в следующих областях: производство, дистрибуция, онлайн-дистрибуция, кастинг, фестивальное программирование, телевещание, финансирование, архивирование, продажи, маркетинг, кинопоказ, образование.

Подать заявку на аккредитацию можно только онлайн с 7 по 27 августа, сама регистрация бесплатная.

Учредителем фестиваля, который пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике, является фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». Смотр этого года будет пилотным выпуском фестиваля в формате профессионального форума с программой кинопоказов и деловых мероприятий. В конкурсе примут участие полнометражные игровые фильмы, ранее не показывавшиеся в России.

Программным директором «Маяка» назначен куратор кинотеатра «Художественный» и кинокритик Стас Тыркин. Куратором деловой программы конвента стала директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая. Продюсер фестиваля – Антон Малышев, исполнительный директор фонда «Кинопрайм».