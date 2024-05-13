Аккредитация на фестиваль «Медвежонок» продлится до 20 мая

Смотр пройдет в Перми с 31 мая по 2 июня

Уже совсем скоро в Перми откроется Второй Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Организаторы смотра напоминают представителям киноиндустрии, что получение аккредитации для посещения кинопоказов и деловой программы возможно до 20 мая.

Для этого необходимо заполнить анкету на официальном сайте смотра. В ответ на заявку придет письмо с подтверждением и дальнейшей инструкцией.

Возможность посетить показы будет и у жителей и гостей Перми – продажи на сеансы откроются ближе к началу фестиваля.

Программным директором второго «Медвежонка», который состоится с 31 мая по 2 июня, станет кинокритик Егор Москвитин, а площадкой – обновленное молодежное пространство «Кристалл-Центр». Организаторы фестиваля видят его миссию в долгосрочном развитии кинопроизводства, ориентированного на детей и подростков, а также совместный семейный просмотр.

Фото: пресс-служба фестиваля