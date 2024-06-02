На фестивале «Медвежонок» прошла деловая сессия «Почти готово»

«Пальма 2», «Возвращение Попугая Кеши» и другие проекты на разных стадиях постпродакшена

В рамках деловой программы кинофестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» прошла секция «Почти готово». Режиссеры и продюсеры представили фрагменты и прочие материалы полнометражных проектов, анимационных картин и сериалов, которые находятся в данный момент на стадии постпродакшна. Представленные проекты выйдут в 2024-2025 годах. Модератором программы выступил программный директор фестиваля «Медвежонок», кинокритик Егор Москвитин.

Открыла программу ПАЛЬМА 2. Как и первый фильм, сиквел основан на реальной истории. Он повествует о дружбе медвежонка и человека, а также мишки и собаки. Продюсер Наталия Клибанова рассказала, что фильм снимался в Пермском крае: «Три съемночные группы делили с нами тайгу в момент съемки фильма ПАЛЬМА 2. Мишек мы везли в Пермь на поезде. В кадре снимались 2 медведя - брат и сестра. Также было 3 собаки». Продюсеры пообещали, что вторая часть будет большим приключенческим кино, при этом с большим количеством юмора. Создатели хотят расширить мир фильма и добавить новых героев, как людей, так и обаятельных животных. Участники презентации смогли посмотреть рабочие материалы, полные как драмы, так и юмора.

Вторым представленным проектом стало ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ. Продюсер Георгий Малков рассказал, что исполнитель главной роли Никита Кологривый легко нашел общий язык со своим пернатым партнером по площадке, а мастерство самого попугая помогло создателям значительно сэкономить производственный бюджет, так как не пришлось делать дополнительные эффекты и дорисовки. Голосом попугая в фильме выступил Гарик Харламов.

Третьим представленным проектом стал семейный фильм ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА. Картину представил продюсер Альберт Рябышев. Авторы надеются предложить аудитории большое приключение для всей семьи. По проекту показали очень подробную и динамичную рабочую нарезку. По сюжету на Землю прилетает пришелец и по ошибке вселяется в тело маленького мальчика. В стремлении спастись от своих злобных космических преследователей он заводит дружбу с ребятами постарше и ввязывается с ними в многочисленные приключения. В картине сыграли Борис Дейков, Полина Гухман, Юрий Колокольников, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын, Софья Лебедева и другие.

Следующим представленным проектом стал первый в истории анимационный сериал об изобретателе радио Александре Попове под названием «На волне Попова». Серии будут представлять из себя клипы, построенные по принципу музыкального нарратива. Продюсер Олеся Овчинникова рассказала, что создателям было крайне важно попасть на фестиваль «Медвежонок»: «Наш главный герой неразрывно связан с Пермью. Поэтому показываем премьеру сериала именно здесь. В сериале мы разбираем тему детской мечты и разбираемся с темой - что же объединяет всех гениальных людей? Будет 8 серий по 1,5 минуты. Для каждой серии мы написали уникальные музыкальные подводки».

Последние четыре проекта на презентации представили редакторы ИРИ Иван Сайгин и Анастасия Снежкина. Первым проектом, создаваемым при поддержке ИРИ, стал сериал «Подростки в космосе». Над сериалом работает студия PROSPECT PRODUCTION, создатели суперхита «Трудные подростки». В сериале - 8 серий по 30 минут. По жанру это будет научная фантастика с элементами детектива. Целевая аудитория - 16-35 лет. Действие будет разворачиваться в 2054 году. 13 подросткам приходится пройти отбор в команду, которая отправится на астероид для спасения планеты.

Еще один сериал из пакета ИРИ - «Герои Арктики». Данный проект - анимационный, компания-производитель - студия «Воронеж». В сериале будет 5 серий по 20 минут. Это история говорящего мамонтентка, оказавшегося в руках беспринципных бизнесменов. Однако добрые школьники помогут ему обрести свободу и узнать тайну своего происхождения. Сериал выйдет в 2025 году. Над проектом трудится опытная команда аниматоров, работавшая в том числе над франшизой СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.

Третий проект ИРИ - молодежный музыкальный сериал «Музыка времени». Проект расскажет историю молодых людей, начинающих музыкантов, которые живут в разных странах и создают уникальную музыкальную группу онлайн. Сериал снимался в том числе в Калининграде. Производитель - кинокомпания «Династия».

Последним проектом, представленным на секции фестиваля «Медвежонок» «Почти готово», стал «Учитель года». Сериал представил продюсер и режиссер монтажа Вазген Каграманян. Ранее проект носил название «Препод». Сериал поднимает вопросы инклюзии и взаимопомощи в обществе, поэтому он позиционируется как социально-значимый и мотивирующий, неслучайно его поддерживет ИРИ. Это вдохновляющая история популярного блогера Сергея Волошина, который после тяжелой травмы вынужден вернуться в родной маленькой городок Каштанов и устроиться учителем истории в местную школу. Несмотря на физические ограничения и предвзятое отношение со стороны окружающих, герою удается наладить контакт со своими учениками. В главной роли - Аристарх Венес. Съемки проходят в данный момент в Ярославле.