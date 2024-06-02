Фестиваль «Медвежонок» раздал награды
Лучшим игровым фильмом по версии взрослого жюри стал «Мой любимый чемпион»
В Перми подвели итоги второго всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок».
Участников оценивали зрители, профессиональные кинематографисты и детское жюри.
В конкурсе «Большое кино» главную награду получил приключенческий фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН. Победителем в секции «Сериалы» стала музыкальная драма «Плакса». Лучшим полнометражным мультфильмом был назван СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приз за лучший сценарий в этом году был вручен не полнометражному фильму, а сериалу открытия смотра – его получил Алим Бесчоков за драмеди «Юг».
Ведущими торжественной церемонии стали актер Михаил Черняк, голос Копатыча, Лосяша и Пина из «Смешариков», и Юлия Зуникова, голос Маши из «Маши и медведя».
Полный список лауреатов
Конкурс «Большое кино»
• Лучший фильм. Выбор детского жюри – МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН, реж. Александр Данилов
• Лучший режиссер – Татьяна Колганова (МУХАДРАКОН)
• Лучший сценарий – Алим Бесчоков (сериал «Юг»)
• Лучший герой фильма. Выбор детского жюри – Саша в исполнении Василисы Коростышевской (МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН)
Конкурс «Большой мультфильм»
• Лучший мультфильм. Выбор детского жюри – СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, реж. Антон Ланшаков
• Лучший режиссер – Сергей Киатров (АЛЬМАНДАР ИЗ ДЕРЕВНИ АЛЬДЕРМЕШ)
• Лучший сценарий – Александр Боярский, Александра Шоха (ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ)
• Лучший художник. Выбор детского жюри – СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Конкурс «Сериалы»
• Лучший сериал. Выбор детского жюри – «Плакса», реж. Андрей Силкин
• Лучший режиссер – Таисия Игуменцева («Ненормальная»)
• Лучший герой сериала. Выбор детского жюри – Дедушка Денис в молодости в исполнении Романа Панкова («Денискины рассказы»)
Конкурс «Почти взрослые»
• Лучший фильм. Выбор детского жюри – ОБЕ ДВЕ, реж. Владимир Котт
• Лучший режиссер – Иван Соснин (ПРИШЕЛЕЦ)
• Лучший сценарий – Роман Кантор, Сергей Козин (НЕНОРМАЛЬНЫЙ)
• Лучший герой фильма. Выбор детского жюри – Глаша в исполнении Таисьи Калининой (ОБЕ ДВЕ)
Конкурс «Мульт-сериалы»
• Лучший анимационный сериал. Выбор детского жюри – «Белые сны»
• Гран-при фестиваля. Приз зрительских симпатий – «Белые сны»