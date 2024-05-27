«Юг» станет сериалом открытия фестиваля «Медвежонок»

Смотр стартует 31 мая в Перми

Оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko – «Юг» Ивана Соснина – станет сериалом открытия Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2», который стартует 31 мая в Перми.

Сериал с Ярославом Могильниковым в главной роли расскажет о зажатом и скромном мальчике, воспитанным бабушкой, который отравляется в путешествие по России в поисках своего потенциального отца.

Актер лично представит гостям фестиваля первые эпизоды проекта.

Фото: кадр со съемок сериала «Юг»