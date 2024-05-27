«Юг» станет сериалом открытия фестиваля «Медвежонок»
Автор: БК
27 мая 2024
Смотр стартует 31 мая в Перми
Оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko – «Юг» Ивана Соснина – станет сериалом открытия Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2», который стартует 31 мая в Перми.
Сериал с Ярославом Могильниковым в главной роли расскажет о зажатом и скромном мальчике, воспитанным бабушкой, который отравляется в путешествие по России в поисках своего потенциального отца.
Актер лично представит гостям фестиваля первые эпизоды проекта.
Фото: кадр со съемок сериала «Юг»
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