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Министерство культуры поддержит в 2023 году 66 кинофестивалей

Автор: БК

16 ноября 2022

Всего были рассмотрены заявки от 142 смотров

Кинофестивальный совет Минитерства культуры назвал 66 кинофестивалей, которые получат от государства поддержку в следующем году. Также были определены 22 приоритетных направления государственной политики в области кинофестивального движения на будущий год. Всего была рассмотрена информация о 142 проектах кинофестивалей, проведение которых планируется на территории России в 2023 году. Полный список фестивалей и направлений поддержки можно найти на сайте организации.

В число наиболее значимых кинофестивалей вошли Московский международный кинофестиваль, кинофестиваль «Окно в Европу», Казанский международный фестиваль мусульманского кино, кинофестиваль нового российского кино «Горькийfest», международный фестиваль «Кино-детям», международный фестиваль полнометражных художественных фильмов «Voices», международный кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов «Послание к Человеку», международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало» и другие.

Приоритетными направлениями государственной политики в области кинофестивального движения были названы фестивали авторского, анимационного, дебютного, детского и семейного, короткометражного, патриотического и регионального кино, фестивали кино духовной и нравственной направленности, а также фестивали федерального значения, направленные на усиление положительного имиджа России в области киноискусств.

При рассмотрении заявок Кинофестивальный совет руководствовался совокупностью показателей, среди которых значимость проекта кинофестиваля для развития киноиндустрии в регионе, масштаб кинофестиваля, вовлеченность локального сообщества, в том числе молодежи, в качестве зрителей и участников кинофестиваля, информационный охват, использование современных средств коммуникации и прочие факторы. 

Как указано на сайте Министерства, при определении приоритетных направлений государственной поддержки в области кинофестивального движения в 2023 году эксперты уделяли особое внимание роли фестивалей в воспитании зрительской культуры и формировании интереса к кинематографу у различных аудиторий, потенциалу кинофестивалей в открытии новых талантов и важности развития кинофестивального движения в регионах.

Кинофестивальный совет выступил с идеей о проведении семинаров и круглых столов для организаторов кинофестивалей с целью оказания им методической поддержки по вопросам организации, формирования программы, проведения деловых мероприятий.

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