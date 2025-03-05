Минкультуры подвело кинопрокатные итоги 2024 года

По данным ведомства, объем рынка кинопроката составил 46,4 млрд рублей

В разговоре с ТАСС министр культуры Ольга Любимова представила окончательную статистику по российскому рынку кинопроката в 2024 году.

По ее словам, объем рынка составил 46,4 млрд рублей (рост 16% год к году), а общее количество зрителей выросло до 127 млн человек.

«Да, раньше огромная доля зрительского потока – в среднем до 74% – обеспечивалась за счет иностранных фильмов, и резкий уход в 2022 году голливудских киностудий пошатнул отрасль, однако уже в 2023 году российское кино стало главным драйвером роста отечественного кинопроката», – напомнила Любимова.

По словам министра, объем рынка кинопроката на 78% обеспечен российскими фильмами. Помимо этого, Любимова напомнила, что сразу восемь российских фильмов в этом году превысили отметку в 1 млрд рублей. Всего в кинопрокат в 2024 году вышло 214 российских картин, что на семь больше, чем в 2023-м.

По данным БК, общий сбор кинотеатрального рынка России в 2024 году составил 42,881 млрд рублей (+13,2% год к году), а посещаемость сократилась на 3,8%, до 117,3 млн человек. Количество российских фильмов в прокате составило 198 тайтлов.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой