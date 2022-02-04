Сеть Mori Cinema откроет еще два кинотеатра в Москве

Одним из них станет восьмизальник на территории ВДНХ

Федеральная сеть кинотеатров Mori Cinema планирует в этом году открыть три новых площадки. Две из них будут располагаться в Москве, а третья – в другом регионе, который пока не называется. Об этом в интервью БК рассказала операционный директор сети Анна Титова.

«Пока мы готовы заявить только кинотеатр на территории ВДНХ в Москве. Это многообещающий проект на восемь залов. Ни у кого не вызывает сомнений высокая проходимость этого московского парка. Тем более что скоро там откроется еще и колесо обозрения, зона променада и другие подобные объекты. В общем, на эту площадку мы возлагаем большие надежды», – отметила Титова. В начале этого года в Mori Cinema ввели новую должность операционного директора как раз для того, чтобы более тщательно подготовиться к открытию новых кинотеатров.

«Важно, чтобы наш учредитель мог полностью посвятить себя новым проектам, поэтому часть обязанностей отдали мне. В частности, я теперь занимаюсь операционной деятельностью по другим направлениям: общепиту, инженерии, IT и прочим», – добавила Титова.

Полное интервью со специалистом будет опубликовано в электронном выпуске БК, который подписчики получат сегодня вечером, 4 февраля.