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В Москве прошла презентация нового сезона Московского кинокластера

Автор: Илья Кувшинов

26 марта 2025

Открыл мероприятие руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин

26 марта на территории Кинозавода «Москино» (МЕТМАШ) состоялась торжественная презентация нового сезона Московского кинокластера. Открыл мероприятие руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Согласно представленным им данным, почти 90% кинокомпаний России сосредоточены в Москве, а, по экспертной оценке, средняя загрузка киносъемочных площадок в столице составляет 96%.

Кинопарк «Москино» площадью в 180 га включает в себя 24 натурные декорации, 6 объектов инфраструктуры (гостиница, образовательный центр и многое другое) и 4 павильона. На данный момент, там уже забронировано около 500 смен. В планах на 2025 год – построить не менее 10 новых натурных декораций (в том числе – «Уездный европейский город», «Москва времен конструктивизма» и «Современная Москва»). Планируется, что к 2030 году площадь кинопарка составит 1100 га и будет включать 70 натурных площадок.

Территория Кинозавода Москино (МЕТМАШ) составляет 17,9 га. Это первый в России кинозавод, объединяющий кинопроизводителей, представителей дизайна, музыки и многих других. На данный момент он включает в себя павильоны с возможностью застройки декораций, павильоны с уже декорированными, центр технологий и инноваций и студию графики и постпродакшна. Через несколько месяцев будет закончен капитальный ремонт шести строений. Туда войдут – офис кинокластера «МЕТМАШ», съемочный комплекс, музей кинотехники, центр технологий и инноваций, студия графики и постпродакшна и съемочный комплекс. Также в этом году будет открыто большое пространство размером более 24,4 тыс квадратных метров – в частности, оно будет трансформироваться в фиджитал-арену. Глава Департамента культуры Москвы заметил, что в работе сейчас находится подводный павильон, о котором очень давно мечтали многие кинематографисты. Его глубина – 9 метров.

Уже сегодня была открыта Студия виртуального продакшна Кинозавода МЕТМАШ, сделанная совместно со студией виртуального продакшна XOVP. Отмечается, что это первая на рынке отечественного кинопроизводства застройка дугообразного сэтапа из LED-экранов на 210 градусов.  Московский кинокластер уже не первый год создает базу для виртуального кинопроизводства в России. Сейчас ведется работа над созданием высокополигональных 3D-моделей труднодоступных объектов Москвы. В их числе – пять станций Московского метрополитена, Красная площадь, парк «Зарядье» и интерьер Большого театра.

Киностудия Горького, в свою очередь, должна стать центром притяжения для многих представителей индустрии. В частности, Фурсин обратил внимание на большой новый комплекс студии на Валдайском проезде.

Рибейты и гранты на кинопроизводство международных проектов на съемочный процесс в Москве, как и сообщалось ранее, составит до 30%. Поддержка будет распространяться на ко-продукцию и услуги продакшн-сервисов. Максимальный размер гранта – 50 млн рублей. Требования к минимальной сумме расходов на съемочный процесс в Москве – 15 млн.

Количество заявок на согласование съемок через новую онлайн-платформу в 2024 году составило почти 3 тыс (+46% год к году) – их них было утверждено более 1600.

В финале мероприятия состоялась торжественная церемония подписания соглашений между Департаментом культуры и партнерами – Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») и Российским институтом театрального искусства – ГИТИС.

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