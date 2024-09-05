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«МТС Медиа» и Правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве

Автор: Илья Кувшинов

5 сентября 2024

Договор будет действовать на протяжении пяти лет

Департамент культуры Москвы и холдинг «МТС Медиа» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития кинематографии в столице.

Договор, который будет действовать пять лет, подписали руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин и генеральный директор холдинга «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Согласно ему, город и холдинг будут вырабатывать совместные предложения по развитию кинематографии в Москве, формировать благоприятную среду для кинокомпаний и других участников кинопроизводства и улучшать позиционирование Москвы как центра развития киноиндустрии.

«Входящий в “МТС Медиа” онлайн-кинотеатр KION много снимает в Москве и за последние 3-4 года город точно стал удобнее в части организации и согласования киносъемок. Наши проекты будут сниматься и в кинопарке “Москино”, и в кластере “Метмаш”. Мы разделяем амбицию строительства русского Голливуда в Москве – обширной кинотерритории, которая существенно упростит процессы производства кино и сериалов», – заявила Митрофанова.

Стороны планируют создавать совместные комиссии и рабочие группы, инициировать круглые столы, конференции и форумы.

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