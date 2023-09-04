Стриминговые сервисы встретятся на общей сессии фестиваля «Новый сезон»

В мероприятии примут участие представители ведущих российских онлайн-кинотеатров

8 сентября в рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоится общая сессия, на которой представители ведущих российских стримингов расскажут об обновлениях сервисов, новостях компаний и новых проектах.

В мероприятии примут участие спикеры от онлайн-кинотеатров KION, Okko, Premier, Wink, «Иви», «Кинопоиск»:

– Алексей Иванов, генеральный директор «МТС Медиа», «Больше чем кино» – о развитии онлайн-кинотеатра KION как медиасервиса.

– Сергей Костров, директор по маркетингу Okko, «Маркетинг со смыслом» – когда маркетинг не только про привлечение внимания аудитории к контенту, но и про привлечение внимания через контент к важным для человека и общества темам.

– Макар Кожухов, заместитель генерального директора Premier, «PREMIER DOC: новые вызовы» — о новых социально-значимых проектах сервиса.

– Антон Володькин, генеральный директор видеосервиса Wink, «Компьютерное зрение в Медиабизнесе» – об использовании искусственного интеллекта для работы с клиентами и подготовки контента (от рекомендаций до исполнения законов).

– Артем Лебедев, заместитель генерального директора Иви по развитию продукта, о проекте «Поток» – уникальном для стриминговых сервисов способе быстрого выбора контента, который решает проблему тех зрителей, которые не знают, что посмотреть.

– Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией Яндекса, «Как я смотрел этим летом» – о самых популярных сериалах минувшего сезона в России на основе данных индекса Кинопоиск Pro.

Напомним, что в рамках деловой программы фестиваля состоится панель, повсященная симбозу киноиндустрии и искусственного интеллекта, сессия «Точка входа» о том, как авторам найти точку входа к онлайн-кинотеатрам, а также пройдет питчинг авторов издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер».

Второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоится с 7 по 12 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.