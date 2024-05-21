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«Новый вектор. Северный Кавказ» объявил деловую программу и начал регистрацию участников

Автор: БК

21 мая 2024

Мероприятие пройдет в Пятигорске и Кисловодске с 4 по 6 июня

Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Северный Кавказ», проводимый Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, открыл регистрацию.

Отправить заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.

«Новый вектор» таже объявил деловую программу грядущего форума. Ее откроет пленарное заседание «Лучшие практики развития кинопроизводства на Северном Кавказе и Юге России», где участники обсудят динамику развития киноотрасли в регионе и обозначат наиболее яркие проекты, реализованные там за последние годы.

В рамках круглого стола «Снято на Кавказе. Опыт съемок федеральных кинопроектов» представители крупных кинопроизводственных компаний поделятся опытом работы в регионе и обозначат сильные и слабые стороны в работе с коллегами на местах. Круглый стол на тему «Кино на новых территориях», в свою очередь завершит деловую часть первого дня форума.

Второй день форума пройдет в Кисловодске – именно там представители крупных продюсерских центров и киностудий поделятся опытом привлечения инвестиций в кинопроект и работы с грантодателями.

Ключевым событием станет деловой программы станет Презентация региональных киностудий СКФО. Участие в ней подтвердило более 20 творческих команд, действующих на территории округа. Модератором мероприятия выступит Дмитрий Якунин.

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