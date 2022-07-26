Фестиваль «Окно в Европу» объявил программу этого года

Киносмотр пройдет в Выборге с 5 по 11 августа

Фестиваль российского кино «Окно в Европу», который в этом году пройдет в период с 5 по 11 августа, объявил участников конкурсных программ. В конкурсной программе игрового кино будет представлено одиннадцать премьерных фильмов, среди которых восемь дебютных работ. В неигровой конкурс вошло 17 работ, а в анимационный − 34 короткометражных фильма.

Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина председателя жюри конкурса игрового кино Алексея Федорченко МОНЕТА СТРАНЫ МОРАВИ, посвященная культу актера, режиссера, писателя Василия Макаровича Шукшина, однокашника Андрея Тарковского по ВГИКу, на его малой родине. Фильм закрытия – ВРЕМЯ ГОДА ЗИМА – режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской в главных ролях.

Конкурсные программы оценивают четыре жюри. Председателем жюри конкурса игрового кино выступит режиссер Алексей Федорченко. Также в жюри вошли продюсер Елена Гликман, актриса Ингрид Олеринская, журналист Сусанна Альперина, оператор Юрий Любшин.

Жюри конкурса неигрового кино возглавит продюсер Павел Печенкин, в составе жюри также будут работать режиссер Анна Драницына и режиссер Сергей Карандашов. Жюри анимационного кино возглавит режиссер Станислав Соколов, в жюри будут работать киновед Николай Изволов и продюсер Татьяна Цыварева.

Участники конкурса игрового кино:

1. 1000 ДЕШЕВЫХ ЗАЖИГАЛОК, режиссер Ирина Обидова

2. ВЕЛГА, режиссер Анастасия Нечаева

3. ВОЛНЫ, режиссер Михаил Брашинский

4. ЖИВИТЕ ДОЛГО, режиссер Юсуп Разыков

5. ИМПЕРАТОР, режиссер Альфия Хабибуллина

6. МИТТЕЛЬМАРШ, режиссер Софья Меледина

7. НАКАНУНЕ, режиссер Алиса Ерохина

8. НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КНИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ, режиссер Игорь Поплаухин

9. ПЕСНИ ЛЕТА, режиссер Дмитрий Давыдов

10. РЯДОМ, режиссер Тамара Дондурей

11. ЭКСПРЕСС, режиссер Руслан Братов

Программа «Выборгский счет»:

ПОДЕЛЬНИКИ – Евгений Григорьев, 32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»: приз за лучшую мужскую роль (Павел Деревянко)

РАЙЦЕНТР – Наталья Назарова, 19-й Открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская осень»: гран-при за лучший полнометражный фильм, приз за лучшую мужскую роль (Никита Табунщик)

ПО-МУЖСКИ – Максим Кулагин, 6-й Фестиваль нового российского кино «Горькийfest», приз за лучшую режиссуру (Максим Кулагин), приз за лучший сценарий (Денис Кулагин), приз за лучшую мужскую роль (Антон Лапенко), приз за лучшее изобразительное решение (Дмитрий Цхай)

Гала-премьеры:

ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ – Иван Соснин

КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я – Виктория Фанасютина

«Выборгская премьера»:

У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ – Александр Зачиняев, студии «Мосфильм» и «ВГИК-Дебют»

БОРЗЕНКО: РИНГ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ – Алексей Дегтярев, Елена Мошталь-Геладзе

Презентация новых проектов:

БИЛЕТ НА «БОЖЕСТВЕННУЮ КОМЕДИЮ (work-in-progress) – Антон Адасинский

ОГНИВО ПРОТИВ ВОЛШЕБНОЙ СКВАЖИНЫ (work-in-progress) – Анджей Петрас

ЖЕНЩИНЫ И ДОРОГИ. ПУТЬ К СЕБЕ. БАЙКАЛ» – Анна Каменева, Анастасия Кретова

ВОЛОК. СНЫ О ДОРОГЕ – Сергей Карандашов

«Кино за 7 дней» – Давид Лоренц, Ли Юе, Юлия Захарова, Кристина Твердохлеба, Массоуди Мохаммадреза, Ахмаджон Оев, Жанете Скаруле, Верти Луостаринен, Ксения Афигентова, Асель Багаутдинова

«Живые мемории» (2-й сезон) – Ирина и Михаил Разумовские

В рамках фестиваля состоится премьера фильма Авдотьи Смирновой ПЛОТНИК.

Тридцатилетнему юбилею «Окна в Европу» будет посвящена мини-ретроспектива «30 лет за 3 сеанса». Краткий экскурс в историю фестиваля обеспечат три фильма, побеждавшие в Выборге в разные десятилетия: МАКАРОВ Владимира Хотиненко (главный приз фестиваля 1993 года), ПРОГУЛКА Алексея Учителя (главный приз конкурса игрового кино и приз за лучшую режиссуру фестиваля 2003 года) и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ Романа Каримова (Гран-при за дебют фестиваля 2010 года). В библиотеке Алвара Аалто режиссеры этих фильмов проведут свои мастер-классы. Также в библиотеке Аалто пройдут и творческие встречи, посвященные 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского и 100-летию со дня рождения Станислава Ростоцкого.

Генеральный продюсер фестиваля Геворг Нерсисян отметил: «Отрадно, что в юбилейный для фестиваля год в залы вернутся зрители – после ограничений прошлых лет, связанных с пандемией, фестиваль снова станет настоящим праздником не только для кинематографистов, но и для прекрасного города Выборга, все эти годы остающегося домом киносмотра». Президент фестиваля Армен Медведев напомнил, что «юбилей в этом году не только у фестиваля. 90 лет исполнилось бы Андрею Тарковскому, кадр из фильма которого стал символом фестиваля этого года. Кроме того, исполняется 100 лет со дня рождения Станислава Ростоцкого – не только выдающегося режиссера, но идейного вдохновителя и многолетнего бессменного председателя жюри «Окна в Европу».

За шесть дней работы фестиваля зрители увидят 80 фильмов. Закрытие смотра состоится 10 августа и по традиции пройдет в стенах Выборгского замка.

Учредители фестиваля - Русско-Европейская киноассоциация (RECA), Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области.

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