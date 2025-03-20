Фестиваль «Окно в Европу» объявил даты проведения

Он пройдет в Выборге с 8 по 14 августа

Оргкомитет фестиваля российского кино «Окно в Европу» сообщил, что XXXIII смотр пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.

Конкурсная программа будет состоять из трех секций: конкурса игрового кино, неигрового кино и короткометражной анимации.

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено об открытии приема заявок