Фестиваль «Окно в Европу» начал прием заявок

Подать свои проекты можно до 1 июня

Организаторы 33-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» объявили о старте приема заявок на участие в смотре.

Конкурсная программа состоит из трех секций: конкурс игрового кино, конкурс неигрового кино, конкурс короткометражной анимации.

Подать заявку можно до 1 июня на официальном сайте смотра. Отмечается, что для участия в фестивале необходимо прокатное удостоверение.

«Окно в Европу» пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.

Фото: Геннадий Авраменко