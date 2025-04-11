Фестиваль «Окно в Европу» начал прием заявок
Автор: БК
11 апреля 2025
Подать свои проекты можно до 1 июня
Организаторы 33-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» объявили о старте приема заявок на участие в смотре.
Конкурсная программа состоит из трех секций: конкурс игрового кино, конкурс неигрового кино, конкурс короткометражной анимации.
Подать заявку можно до 1 июня на официальном сайте смотра. Отмечается, что для участия в фестивале необходимо прокатное удостоверение.
«Окно в Европу» пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.
Фото: Геннадий Авраменко
Самое читаемое
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре StartПодробнее
Дивный новый мир: реальна ли вероятность возвращения голливудских мейджоров в Россию?Подробнее
Apple TV+ урезает доступ к своему контенту в РоссииПодробнее
«Инклюзия в кино» и МШК запускают опен-колл на инклюзивную лабораторию для сценаристовПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 31 марта – 6 апреля 2025 годаПодробнее
CinemaCon 2025: Презентация DisneyПодробнее
CinemaCon 2025: Презентация ParamountПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» стартовал выше самых оптимистичных прогнозовПодробнее
Касса России: «Батя 2. Дед» уверенно возглавил прокатПодробнее
Касса четверга: сиквел «Бати» захватил первенствоПодробнее
Фонд кино начал прием заявок на создание и переоборудование кинозалов в малых городахПодробнее
Продюсер «Вия» Алексей Петрухин приговорен к четырем годам колонии строгого режимаПодробнее
Фонд кино начал прием заявок на модификацию оборудования ранее поддержанных кинозаловПодробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»Подробнее
Литературный конкурс «Экранизация» объявил победителейПодробнее
Китай может забанить голливудский контент в ответ на повышение пошлин СШАПодробнее
Предпродажи уикенда: «Все, что тебя касается» уступил «Туру с Иванушками»Подробнее
Официальная касса России: зов предковПодробнее
Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах экстремистских организацийПодробнее
Тайна нарисованной планеты: актуальное положение дел в сегменте российской мультипликацииПодробнее
Новости по теме
Фестиваль «Окно в Европу» объявил даты проведенияПодробнее
Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителейПодробнее
Премьера сериала «Киборг» состоится на фестивале «Окно в Европу»Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм открытияПодробнее
Кинофестиваль «Окно в Европу» открыл аккредитацию для прессы и представителей индустрииПодробнее