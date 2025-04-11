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Фестиваль «Окно в Европу» начал прием заявок

Автор: БК

11 апреля 2025

Подать свои проекты можно до 1 июня

Организаторы 33-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» объявили о старте приема заявок на участие в смотре.

Конкурсная программа состоит из трех секций: конкурс игрового кино, конкурс неигрового кино, конкурс короткометражной анимации.

Подать заявку можно до 1 июня на официальном сайте смотра. Отмечается, что для участия в фестивале необходимо прокатное удостоверение.

«Окно в Европу» пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.

Фото: Геннадий Авраменко

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