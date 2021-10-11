В Okko перешли два топ-менеджера IVI

В одном из крупнейших онлайн-кинотеатров кадровое пополнение

В онлайн-кинотеатр Okko перешли два бывших сотрудника видеосервиса IVI. Речь о бывшем заместителе директора по контенту Эльвире Дмитриевской и руководителе отдела по закупкам международного контента Александре Улемаеве.

Новые сотрудники присоединятся к Okko с 12 октября. Эльвира Дмитриевская займет должность директора по контенту. С 2019 по 2020 год эту позицию в Окко занимал как раз Александр Улемаев. В новой должности Дмитриевская будет отвечать за формирование и реализацию контентной стратегии сервиса. В свою очередь, Александр Улемаев будет отвечать за закупки международного контента, в его обязанности войдет развитие отношений с ведущими мировыми студиями. Также он будет отвечать за представленность контента партнеров в Okko.

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