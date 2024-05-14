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Рынок онлайн-пиратства сократился на 16% в 2023 году

Автор: Илья Кувшинов

14 мая 2024

Об этом сообщается в новом исследовании компании F.A.С.С.T.

Компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, провела исследование рынка онлайн-пиратства в России за минувший год.

В 2023 году он оценивается в $38 млн, что на 16% меньше показателей за 2022-й ($45 млн). В числе причин снижения доходов – успешная блокировка пиратских ресурсов, снижение стоимости рекламы и отток зрителей в легальные онлайн-кинотеатры.

Стоит отметить, что доходы пиратов продолжают падать уже пять лет подряд: так, например, в 2018 году объем рынка нелегального видеоконтента составлял $87 млн, а к текущему году с того момента показал снижение в 2,2 раза.

В то же время число пиратских доменов с русскоязычным контентом увеличилось на 16% до 80 тысяч (69 тыс в 2022-м) – это связано с использованием пиратами динамически изменяющихся зеркал, которые позволяют им дольше оставаться в поисковой выдаче. В исследовании подчеркивается, что в 82% случаях нелегальный видеоконтент был размещен на сайтах, в 12% – в социальных сетях и мессенджерах, а в 6% случаев – загружен на видеохостинги.

Доходы пиратов от рекламы за прошлый год снова упали: средний CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании) составил $3,13, что на 6% меньше, чем в 2022 году, а по сравнению с 2018 годом – меньше в 2,5 раза.

По данным аналитиков F.A.C.C.T., снижение доходов пиратов происходит вместе со снижением интереса зрителей, которых все больше привлекают легальные сервисы – трафик поисковых запросов на пиратские порталы сократился на 10%, а на легальные стриминговые видеосервисы он увеличился на те же 10%.

В то же самое время после ухода мейджоров в пиратской индустрии активно развиваются студии «альтернативного» озвучивания, которые формируют вокруг себя собственный рынок – по данным экспертов, в России в 2023 году были активны не менее 50 студий, занимающихся переводом и озвучанием фильмов и сериалов.

Фото: Freepik

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