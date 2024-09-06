Онлайн-кинотеатр Premier представил новинки сезона 2024-2025 года

«Подслушано в Рыбинске», «Фарма», сиквел «Бати» и многое другое

5 сентября в московском театре «Одеон» состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Premier, где были представлены сериальные и полнометражные новинки сезона 2024-2025 года.

Ведущим мероприятия выступил генеральный продюсер платформы Давид Кочаров. Он напомнил, что в этом году Premier исполнилось шесть лет, и что за этот короткий срок онлайн-кинотеатр смог выпустить множество громких проектов, среди которых – «Эпидемия», «Игра на выживание», «Звоните ДиКаприо!» и многие другие. Блок проектов грядущей осени открыл сериал Сергея Мокрицкого «Эль Русо», рассказывающий об отношениях полицейского-эмигранта из России и девушки из общины староверов в Аргентине. По словам Кочарова, Premier выложит сразу весь сезон – для платформы это будет эксперимент.

В центре повествования ироничного триллера «Подслушано в Рыбинске» – журналист небольшой провинциальной газеты в исполнении Тимофея Трибунцева, который начинает предсказывать убийства, тайно и незаметно происходящие в городке. По проекту был представлен трейлер, вызвавший громкие овации зала. Ожидается, что через некоторое время после показа на Premier сериал Петра Тодоровского появится в эфире канала НТВ.

Также на платформе осенью появятся сразу несколько детективов – «Тайга» о поисках маньяка, убивающего девочек из неблагоприятных семей, и «Плевако» о легендарном адвокате конца XIX века. Стоит отметить, что на последний Premier делает очень большие ставки, называя его чуть ли не главной премьерой сезона – его релиз должен состояться в октябре.

В грядущей «подростковой» линейке сериалов было представлено три проекта. Драмеди «Жвачка» с Антоном Рогачевым и Дарьей Балабановой рассказывает о популярном блогере, который решает разорвать отношения с девушкой из детдома, имитировав свою гибель – правда, Галя оказывается не промах и решает самостоятельно найти убийцу возлюбленного. В центре повествования драмеди «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман – благополучный московский тинейджер, которому предстоит за две недели лишиться девственности.

Представление нашумевшей «Фармы» с Марком Эйдельштейном и Никитой Павленко завершилось громким анонсом: криминальное драмеди о подпольном производстве недоступного для покупки лекарства дебютирует на платформе уже с 19 сентября. «Если не выйдет – я не виноват», – пошутил со сцены Давид Кочаров. Саундтрек к шоу также написал Эйдельштейн.

Дальше слово взял генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов, чтобы рассказать об осенних премьерах, которые, помимо телеэфира, также появятся на Premier. В числе ближайших новинок – вторые сезоны комедий «Просто Михалыч» и «Исправления и наказания» (16 сентября) с Анной Михалковым и Михаилом Пореченковым.

По комедии «Гудбай», в которой Дмитрий Дюжев играет президента США Джо Байдена, отправляющегося инкогнито в Россию, был продемонстрирован отрывок из пилотной серии. Релиз шоу намечен на октябрь. Также в октябре на ТНТ и Premier выйдет доисторическая комедия «жЫЫЫзнь», получившая приз за лучший сценарий на фестивале сериалов «Пилот». Главные роли в первобытном ситкоме о противостоянии двух племен исполнили Михаил Галустян и Светлана Ходченкова. Заключительным проектом сериального блока канала стал второй сезон комедии «Гусар» с Гариком Харламовым. По проекту показали забавную сцену, в которой главный герой изучает потенциальных кандидатов на руку и сердце.

Водахов также коснулся полнометражных проектов канала, рассказав о сиквеле БАТИ. По сюжету новая лента охватит сразу три эпохи – наше время, 90-е и 40-е годы. По картине были представлены два фрагмента, где можно было увидеть Евгения Цыганова во впечатляющем возрастном гриме. К своим ролям в ленте БАТЯ 2. ДЕД вновь вернутся Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев и другие.

Генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов не смог присутствовать на презентации, поэтому о проектах канала за него кратко рассказал Давид Кочаров. Самым громким их них станет «Дубровский» – своеобразный кроссовер романа А.С. Пушкина и истории о Зорро. По сюжету, дон Диего де ла Вега окажется в России и передаст свою шпагу и обязанности Владимиру Дубровскому. Сериал делается ТВ-3 совместно с Premier и Институтом развития интернета (АНО «ИРИ»).

В новом сезоне платформа выпустит еще три проекта, созданных вместе с ИРИ – «Таганрог», «Берлинская жара» и «Царь ночи». Каждый из них уже либо снят, либо находятся на этапе завершения. Помимо этого, Кочаров также анонсировал новинку – исторический экшн «Истребители», который зайдет в съемки только в 2025 году. В центре повествования сериала окажутся курсанты летного училища, которые оказались на авианосце во время распада Советского Союза. Основанный на реальных событиях проект будет делаться совместно со «Студией Чеховъ» Владимира Щеголькова, ИРИ и телеканалом НТВ.

Вслед за этим на сцене появился заместитель генерального директора и генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. В первую очередь он объявил о том, что уже этой осенью на Premier появятся новые сезоны сериалов «Невский», «Балабол», «Шеф» и «Тверская». Также в совместной линейке телеканала и платформы – сериалы «Русские» («наш ответ "Американцам"» по версии Вайнштейна), «Пальцы» и представленный ранее «Плевако» с Сергеем Безруковым.

Блок будущих проектов 2025 года открыла драма «Фулл-хаус» с Петром Федоровым. Сериал о врачах-трансплантологах, работающих на крайнем севере, станет первым проектом Premier, который после показа на платформе дебютирует на Первом канале. Драмеди «Симон» по книге Наринэ Абгарян уже снят и находится в монтаже – сериал расскажет о женщинах, которые вспоминают недавно скончавшегося ловеласа. В центре повествования комедии «Великий и могучий» с Семеном Молокановым – не бросающий криминал «решала», который пытается окультуриться ради любимой. «Как захотеть захотеть» со Светланой Камыниной и Яном Цапником (совместный проект RUTUBE и Premier) расскажет о семейной паре, которая хочет вернуть огонек в свою жизнь.

Отдельно Кочаров коснулся приключенческой комедии «Чудо», сделанной совместно со «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва. Сериал рассказывает о лейтенанте полиции, который вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков, чтобы найти старинный кубок времен Смуты. По проекту, съемки которого были совсем недавно завершены, были продемонстрированы первые рабочие (и очень задорные) материалы.

Блок полнометражных картин, в создании которых принял участие Premier, открыла комедия ЗЯТЬ (21 ноября) с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником. В центре повествования ленты оказывается муж и отец, узнающий, что его дочь влюбилась в его близкого друга молодости. Лиричная комедия ШАЛЕ, в свою очередь, сменила название на СОВСЕМ ОШАШЕЛИ – фильм с Анной Михалковой и Гошей Куценко рассказывает о бизнес-леди, которая приезжает с молодым бойфрендом на горнолыжный курорт встретить Новый год, и из-за ошибки турагентства оказывается под одной крышей с бывшим мужем и его любовницей. В прокате уже в середине декабря.

В числе картин, которые выйдут в кинопрокат в 2025 году – комедия ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ с Анастасией Талызиной, комедия с кавказским колоритом АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ и драма ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК Надежды Михалковой с Юлией Высоцкой. Кочаров также заявил со сцены, что платформа открыта для сотрудничества по полнометражным проектам.

Заключительный блок презентации был посвящен проектам Premier, которые сейчас находятся в девелопменте. В их числе:

• «Паучиха» – история циничной инфо-бизнесвумен, которая продает тренинги в интернете и прикидывается психологом;

• «Нефть» – комедия о провинциальном работнике водоканала, который находит на своём участке нефть;

• «Буш» – это история в духе «Шерлока»: психолог страдает от навязчивой галлюцинации и решает заработать с помощью неё;

• «Вояж» – проект про поездку Петра I в Голландию в стиле Гая Ричи от «Студии Чеховъ» Владимира Щеголькова;

• «Черкизон» – криминальная драма об изнанке Черкизовского рынка, где начинают пропадать мигранты из Средней Азии;

• «Дуэлянтки» – историческая драма о девушках-дуэлянтках, которые объединяются, чтобы помочь императрице Екатерине II;

• «Пошёл в гараж» – комедия история о серьезном конфликте семейной пары, которая буквально разрывает город. Скоро зайдет в съемки;

• «Сливякино gate» – это своеобразная пародия на фильм НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ от Александра Цыпкина. В центре повествования оказывается чиновник, который не может придумать, как провести в бункер и жену, и любовницу;

• «Тринадцать» – историческая драма о бандитизме в дореволюционной России от «Студии Видеопрокат». Шоураннеры проекта – Паулина Андреева, Евгений Сангаджиев и Алексей Киселев.

В заключение презентации Давид Кочаров заявил «большой эпический сериал», который будет сделан со студией «Лунапарк» – вероятнее всего, о нем будет рассказано на отдельной презентации. Судя по представленному ки-арту, это экранизация известной сказки А.С. Пушкина.