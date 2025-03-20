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РОСКИНО представило новые меры поддержки российских экспортеров кино- и анимации

Автор: БК

20 марта 2025

Второй отбор стартовал 12 марта, и уже начали поступать первые заявки

20 марта в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция по вопросам расширения экспортных возможностей для российских кино- и анимационных компаний с участием представителей компании РОСКИНО.

В 2024 году РОСКИНО при поддержке Фонда кино запустило новый формат – возмещение и/или обеспечение части затрат компаний на самостоятельное участие в международных кинорынках. По результатам первого отбора было одобрено 26 заявок: 13 на возмещение части затрат и 13 – на обеспечение части затрат. Компании, получившие поддержку, приняли участие в 15 зарубежных кинорынках, география которых охватила такие страны как Китай, Индия, ОАЭ, Южная Корея, Сингапур, Мексика, Венгрия, Франция, Германия, США, Казахстан. Объем поддержки составил до 70 % от затрат экспортеров.

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова заметила, что большой интерес компаний, участвующих в отборе, вызвали азиатские рынки. Она подчеркнула, что сегодня Восточная и Юго-Восточная Азия – одни из главных направлений для экспорта российского кино и анимации: партнеры в этом регионе приобретают как контент для кинотеатрального проката, так и для онлайн-платформ и телеканалов.

Второй отбор стартовал 12 марта, и уже начали поступать первые заявки. В числе основных требований к компаниям-соискателям поддержки РОСКИНО: наличие у фильмов актуального удостоверения национального фильма и год завершения производства, начиная с 2023-го. Важным условием является достижение показателей эффективности: не менее 2-х сделок по продаже фильмов в течение одного года после завершения кинорынка. Объем поддержки, как и в первом отборе, также составит до 70 %.

Директор по связям с индустрией и международным b2b мероприятиям РОСКИНО Дмитрий Кабанов сделал акцент на особенностях ключевых кинорынков в Азии и регионе MENA, обладающих большим потенциалом для российских экспортеров. Так, к примеру, в Шанхае в этом году впервые пройдет рынок Shanghai International Film&TV Market – глобальное событие в сфере контента, объединяющее два рынка (с фокусом на кино и ТВ), ранее проводившихся отдельно.  Изменение формата сделает площадку более эффективной для экспортеров; ожидается не менее 200 экспонентов из разных стран и более 7 000 участников. Также российским компаниям-производителям может быть интересна международная выставка кино и телевидения Telefilm Vietnam c фокусом на ТВ-контент.

Одним из ведущих рынков контента в Азии также считается японский TIFFCOM, который привлекает покупателей контента из Японии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Гонконга, Таиланда, Сингапура, Малайзии, а также США и европейских стран.

Российские экспортеры, которым интересен рынок Ближнего Востока и Северной Африки, могут рассмотреть ведущую площадку в этом регионе – Дубайский международный рынок контента DICM 2025. Индийский FILM BAZAAR может быть полезен тем, кто заинтересован в том числе и в копродукции. В целом же, поддержка РОСКИНО распространяется на рынки по всему миру, включая европейские и американские индустриальные мероприятия.

Фото: РОСКИНО

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