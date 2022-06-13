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Предварительная касса уикенда: «Одна» опередила всех

Автор: БК

13 июня 2022

В уикенд Дня России все три верхние строчки заняли отечественные новинки

Согласно предварительным данным, с результатом 49,5 млн рублей лидером уикенда стал новый фильм-катастрофа ОДНА (NKI). Это в целом соответствует ожиданиям, хотя уверенные предпродажи и настроили рынок на более впечатляющий результат.

Комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP/PIFD) и мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG) заработали примерно по 31,5 млн рублей. Приходится констатировать, что после неплохих стартовых показателей обе картины так и не смогли разогнаться по ходу уикенда.

Триллер с Джерардом Батлером ПРОПАВШАЯ (CP) собрал за четырехдневку 19,9 млн рублей. Это позволило релизу занять четвертое место в чарте.  Средняя заполняемость у фильма оказалась равна 6 человек на сеанс. По данному показателю новинка уступила всем проектам в десятке лучших за исключением отечественного боевика СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (NKI), средняя заполняемость у которого составила 5 человек на сеанс.

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