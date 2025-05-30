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«Грешники» могут получить продолжение

Автор: Илья Кувшинов

30 мая 2025

Режиссером вновь должен выступить Райан Куглер

Похоже, Warner Bros. готова запустить сиквел вампирского хоррора ГРЕШНИКИ – согласно информации ресурса Production Weekly, представляющего данные о проектах в запуске, продолжение уже находится в разработке с режиссером Райаном Куглером у руля.

Подобное решение кажется очевидным шагом для проекта, который смог заработать больше $260 млн в американском прокате при официальном бюджете в $90 млн (по информации инсайдеров, производственные цифры могут быть в разы выше). Также подчеркивается, что, когда Куглер питчинговал проект, студийные боссы заранее отмечали франшизный потенциал ГРЕШНИКОВ.

Действие оригинальной ленты разворачивается в 1932 году и рассказывает о братьях-близнецах в исполнении Майкла Б. Джордана, которые возвращаются в родной город, чтобы открыть блюзовый бар для чернокожих. Поначалу кажется, что удача на стороне братьев, вот только музыка, которую играет там сын местного пастора, оказывается просто дьявольски хороша.

Фото: кадр из фильма ГРЕШНИКИ

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