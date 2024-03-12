Стивен Спилберг предложил работу авторам «Анатомии падения»

Об этом рассказала сама Жюстин Трие

Не исключено, что лауреаты премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий поработают со Стивеном Спилбергом – авторы драмы АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ Жюстин Трие и Артур Харари рассказали об этом Canal Plus незадолго до начала церемонии вручения в Dolby Theater.

По словам Трие, которая также была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший режиссер», Спилберг остался в восторге от картины и предложил тандему написать для него сценарий.

«Встреча со Стивеном Спилбергом – это было что-то невероятное. Артур оказался рядом с ним за столом на ежегодном обеде претендентов на премию, и они разговаривали около часа. Оказалось, что он хотел встретиться с нами и даже предложил написать для него сценарий. Это, наверное, самое безумное из того, что нам довелось испытать», – заявила она.

Напомним, что помимо сценарного «Оскара» АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ также удостоилась шести премий «Сезар», «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и награды за лучший сценарий на премии BAFTA.

Фото: кадр из фильма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ