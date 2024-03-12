top banner

Стивен Спилберг предложил работу авторам «Анатомии падения»

Автор: Илья Кувшинов

12 марта 2024

Об этом рассказала сама Жюстин Трие

Не исключено, что лауреаты премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий поработают со Стивеном Спилбергом – авторы драмы АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ Жюстин Трие и Артур Харари рассказали об этом Canal Plus незадолго до начала церемонии вручения в Dolby Theater.

По словам Трие, которая также была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший режиссер», Спилберг остался в восторге от картины и предложил тандему написать для него сценарий.

«Встреча со Стивеном Спилбергом – это было что-то невероятное. Артур оказался рядом с ним за столом на ежегодном обеде претендентов на премию, и они разговаривали около часа. Оказалось, что он хотел встретиться с нами и даже предложил написать для него сценарий. Это, наверное, самое безумное из того, что нам довелось испытать», – заявила она.

Напомним, что помимо сценарного «Оскара» АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ также удостоилась шести премий «Сезар», «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и награды за лучший сценарий на премии BAFTA.

Фото: кадр из фильма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит современный ремейк
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Онегин» опережает «Мастера и Маргариту»
Подробнее
«Холоп» получит третий фильм
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей официальной новинкой уикенда стал «Онегин»
Подробнее
Официальная касса России: «Лед 3» опередил итоговые сборы первых двух фильмов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 марта
Подробнее
Продюсеры премии «Оскар» поделились деталями грядущей церемонии
Подробнее
Disney отменил несколько картин в рамках масштабной реорганизации производства студии
Подробнее
В Москве прошла премьера романтической комедии «Лю­бовь со вто­ро­го взгля­да»
Подробнее
Вадим Соколовский покинул пост генерального директора «Амедиа Продакшн»
Подробнее
Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым голливудским актером в 2023 году
Подробнее
«Бременские музыканты» заработали три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Сборы российского кинопроката в 2024 году могут превысить 40 млрд рублей
Подробнее
Касса России: «Онегин» возглавил прокат
Подробнее
Объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках марта
Подробнее
ИРИ объявил первых лауреатов III Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар»
Подробнее