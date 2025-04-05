Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start

«Пророк. История Александра Пушкина» и новые серии популярных шоу

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Start в апреле – ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. Лента с Юрой Борисовым в главной роли – это произведение, позволяющее зрителю взглянуть на великого писателя с новой стороны.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут драма ВОЙНА И МУЗЫКА, мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, а также новые серии популярных шоу.

Уже на сервисе:

ВОЙНА И МУЗЫКА (драма, реж. Сарик Андреасян)

Искусство, прославляющее жизнь. Начавшаяся Великая Отечественная война разрушает все, что было дорого. Сурен, Геворг и Арташес не готовы прятаться в столь страшные времена. Трое лучших друзей встают на защиту дома, семьи, Родины. В кровавом аду страшных сражений с фашизмом спасением и главной надеждой для парней становится… музыка. Игра на инструментах дарит силы пережить окружающее кровопролитие. Мелодии, исполненные молодыми людьми, поддерживают дух однополчан и помогают сочинить желанный лейтмотив Победы.

КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (анимационный, реж. Радек Беран, Дэвид Лизи)

В одном сказочном королевстве жила-была юная, но очень вредная принцесса Каролина. Больше всего на свете она любила себя, и все хитрые вельможи этим пользовались. Но однажды в ее саду появляется садовник Мирослав. Он решает помочь принцессе и крадет ее из дворца. Вместе они пускаются в увлекательное, но опасное путешествие. Каролине предстоит не только полюбить мир вокруг, но и раскрыть страшную тайну самого садовника.

«Все женщины мира» (драма, реж. Патрисия Педроза, Рента Порто, Рикардо Спенсер)

Пауло теряет голову от каждой женщины, которую встречает, и так же легко расстается с ними. Судьба дарит знакомство с балериной Марией-Алиси. Вдвоем они проводят дни, полные нежности и счастья. Только привычки не отпускают, и сердцеед едва не изменяет девушке. Паре удается преодолеть это, но впереди ждет еще одно потрясение — танцовщица уезжает на год по работе. В разлуке Пауло возвращается к прежней жизни. Новые свидания захватывают парня, но он не в силах забыть Марию-Алиси. Неужели это и есть любовь?

С 8 апреля:

«Инспектор Гаврилов», 2-й сезон (комедия, реж. Анатолий Колиев)

финал сезона

После головокружительных событий первого сезона бывший преступник Саша Медный продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что все наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы Кристина Сломнюк. Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть свое прошлое?

«Инспектор Гаврилов. Фильм о фильме» (документальный)

Где снимали новый сезон хитовой комедии и почему роль Саши Медного «преследовала» Виктора Добронравова от Камчатки до Урала? Как уже сложившийся ансамбль принял новичка в лице Виктории Заболотной и как снимали финальную сцену, над которой, уверены создатели, «будем плакать всей страной»? Ответы на все вопросы и уникальные кадры с одной из самых хулиганских съемочных площадок — в фильме о создании второго сезона «Инспектора Гаврилова».

С 10 апреля:

ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (музыкальная драма, реж. Феликс Умаров)

Также на Premier

Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать.

«Три плюс три» (комедия, реж. Дмитрий Грибанов)

новые серии 7, 8 апреля, финал сезона 9 апреля

Также на Okko

В живописном городке Золотого кольца России живет семья Клячевых: писатель Антон Павлович, его сын — кузнец Леонид и внук Прометей, работающий спасателем. В том же городе живет семья Лариных: деятельная таксистка Валентина Петровна, ее дочь — экскурсовод Света и предприимчивая внучка художница Юля. Прометей убежден в том, что Юля — мошенница. Он раскрывает одну из ее афер и сдает Юлю полиции. Встреча молодых людей становится судьбоносной не только для них самих, но и для их родственников, которые уже и не надеялись на личное счастье.

«Опасная близость» (драма, реж. Иван Китаев)

новые серии 10, 17 и 24 апреля

Анна — успешный пластический хирург и руководитель клиники, в чьем выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Но все меняется в один вечер, когда муж Анны попадает в аварию с молодой любовницей, известной блогеркой и певицей Женей. ДТП уносит одну человеческую жизнь и неожиданным образом переплетает судьбы водителей и пассажиров. А сама Анна, столкнувшись с изменой, выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

Скоро:

«30 секунд» (драмеди, реж. Иван Соснин)

Артем и Наташа — больничные клоуны. Они ведут видеоблог про свой опыт волонтерства. В больнице уже продолжительное время лежит девочка Варя. Блогеры переживают за Варю, ведь как они ни пытаются ей помочь — у них ничего не выходит. Однажды Артем узнает, что мать девочки перестала навещать ее. Он понимает, что победить болезнь может помочь только мама.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА