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Новинки января в онлайн-кинотеатре Start

Автор: БК

26 декабря 2024

Новые сезоны комедий «Папины дочки. Новые» и «Инспектор Гаврилов», «Анора» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Start в январе – третий сезон комедии «Папины дочки. Новые» и второй сезон «Инспектора Гаврилова».

Помимо этого, зрителей стриминга ждут драмеди АНОРА, романтическая комедия УРАЛОЧКА, новый проект «Квартета И» ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ и многое другое.

Уже на сервисе:

ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (комедия, реж. Анна Курбатова)
Среднестатистическая семья Колечкиных живет абсолютно обычно и спокойно, пока все неожиданно не переворачивается с ног на голову… Их собака Кристи случайно проглатывает кольцо древнеегипетской царицы Нефертити. Пока за Кристи охотятся жадные бандиты, глава семьи, писатель-неудачник Борис Колечкин, сталкивается с богатым соперником — Амиантовым, который начинает ухаживать за женой Бориса. На стороне отца семейства любимая дочь. Она не теряет веры в папу и помогает ему показать себя с лучшей стороны.

ВТРОЕМ (мелодрама, реж. Александра Сарана)
У Даши есть все, о чем можно мечтать: высокий пост в Министерстве культуры, обеспеченный жених, только что купленная квартира. Правда, на работе проблемы, возлюбленный зависит от мамы, а окна в новостройке выходят на пустырь. Девушка отправляется в командировку по Пермскому краю, которая больше похожа на побег. Впереди у чиновницы путешествие по провинциальным городам и селам в компании парня, с которым Даша случайно познакомилась накануне. И хотя герои совсем непохожи, им придется найти общий язык.

С 28 декабря:

МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (семейная комедия, реж. Денис Гуляр)
Как провести лето на природе и не заскучать? Неразлучные подружки из Берда Манюня, Наринэ и Каринэ узнают ответ: в ближайшие каникулы они отдохнут в деревне. Девочки обладают уникальным талантом — попадать в неприятности и с честью из них выходить. И эта способность окажется очень кстати вдали от городской суеты. 

С 29 декабря:

УРАЛОЧКА (романтическая комедия, реж. Михаил Расходников)
Все мысли москвички Ланы занимает работа. Чтобы спасти карьеру, амбициозная красавица вместо шикарного отдыха едет на Север. Там судьба сталкивает ее с харизматичным дальнобойщиком Гришей, который привык полагаться на свой верный грузовик «Уралочка». С новой знакомой мужчина поначалу неприветлив, но друг без друга им не выпутаться из опасной авантюры. И кто знает — может быть, именно там, среди ледяных красот и захватывающих пейзажей, Лана взглянет на Гришу другими глазами и, наконец, откроет в себе настоящие чувства. 

С 30 декабря:

ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (драмеди, реж. Авет Оганесян)
Писатель, Врач, Чиновник и Продюсер летят в Стамбул, чтобы провести уик-энд с другом — бизнесменом Вадимом. После приземления герои узнают, что он скончался. Помощник предпринимателя предлагает совместить поминки с путешествием по Босфору на уже арендованной яхте. Приятели наслаждаются видами на древний город, выпивают, закусывают, вспоминают девушек покойного, смешные и не очень моменты общего прошлого. Вскоре становится понятно, что Вадим сыграл важную роль в судьбе каждого, кто был ему близок. 

С 31 декабря:

«Единороговы», новогодняя серия (анимационный, реж. Кирилл Данильченко)
Это история обычной российской семьи: папа, мама и двое детей — чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда они случайно освобождают из заточения волшебного единорога, исполняющего желания. Но вместо того, чтобы наслаждаться бесконечным счастьем, они сталкиваются с чередой нелепых и порой абсурдных ситуаций. 

Со 2 января:

«Папины дочки. Новые», 3-й сезон» (комедия, реж. Анатолий Колиев)
В третьем сезоне семью Васильевых-Васнецовых ждут новые приключения. Влюблённый Веник скрывает от девочек отношения с психологом Татьяной, Соня выбирает между тремя поклонниками, Лиза и Диана борются за личное пространство, а Арина доказывает свою значимость. Тем временем Тамара встречает давнюю любовь, а роман Галины Сергеевны и Бори выходит на новый уровень. 

«Дети перемен», финальная серия (драма, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова)
В центре сюжета — трое братьев от разных отцов, Петр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

С 7 января:

АНОРА (драмеди, реж. Шон Бэйкер)
Красотка Анора — или, как она себя называет, Ани — танцует в стрип-клубе в Бруклине. Благодаря знанию русского языка она знакомится с Ваней — молодым парнем из России, который прожигает в Штатах деньги отца-олигарха. Случайная встреча оборачивается настоящей историей Золушки: спустя пару недель Иван женится на Ани. Но родители импульсивного золотого мальчика готовы на все, чтобы аннулировать неприглядный брак.

С 10 января:

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ АСТРИД ЛИНДГРЕН (анимационный, реж. Арье Аустнес, Япрак Морали)
Канун Рождества. Брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать праздник в больничных койках. Однако их скучные дни внезапно превращаются в увлекательное приключение благодаря необычному подарку — старинным часам, в которых скрывается секрет: внутри живёт деревянная кукушка, хранительница историй, которая и переносит ребят в чудесный мир сказок Астрид Линдгрен.

Также в январе:

«Инспектор Гаврилов», 2-й сезон (комедия, реж. Анатолий Колиев)
После головокружительных событий первого сезона бывший преступник Саша Медный продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что все наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы — Кристина Сломнюк. Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть свое прошлое?

«Дети перемен», фильм о фильме (документальный)
Почему Сергею Тарамаеву и Любови Львовой было важно рассказать о 90-х через истории самых разных и самых обычных людей? Почему все актеры мечтают поработать с уникальным режиссерским тандемом, как продюсеры и съемочная группа искали места, не изменившиеся за 30 лет, и как снимали сложнейшие сцены с Пиковой дамой? Об этом и многом другом — в эксклюзивном фильме о съемках сериала.

«Против всех», 3-й сезон (комедия, реж. Алексей Татаренко)
новые серии 3, 6, 10, 13 и 17 января 
В доме Занозиных появляется новый член семьи — третий брат-близнец Михаил. Стремясь завоевать расположение родных, он устраивает совместную поездку в столицу, а в качестве широкого жеста восстанавливает дом Деда Захара. Однако героям не суждено насладиться семейной идиллией: рядом с ЖК начинается строительство кольцевой дороги, которая должна пройти прямо через участок непримиримого семейства. Занозиным вновь предстоит побороться за сохранение родового гнезда.

Фото: кадр из сериала «Инспектор Гаврилов»

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