Новинки июня в онлайн-кинотеатре Start

Комедия «Неприличные гости», военная драма «Семь черных бумаг» и многое другое

В числе картин, которые появятся в онлайн-кинотеатре Start в июне – драма СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ о братьях из высокогорного аула, подговариваюших почтальона прятать похоронки, и комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ, герои которой принимаются за решение семейных проблем своих соседей неожиданным и весьма пикантным способом.

Помимо этого, зрителей стриминга также ждет анимационный фильм ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ, заключительные серии «Красных линий» и третьего сезона «Сестер», новые эпизоды турецких шоу и многое другое.

С 31 мая:

НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (комедия, реж. Гога Мамаджанян)

Виктор и Ольга давно живут в постылом браке. Они наконец-то закрыли платёж по ипотеке и вроде бы могут наслаждаться жизнью в собственной квартире, но соседи сбоку оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые неприличные гости с неприличным предложением.

С 1 июня:

ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ (анимационный, реж. Теодор Ти, Лоран Зэйтун)

С самого детства у Джорджии Нолан была только одна мечта: стать пожарным, как ее папа! К сожалению, законы того времени не оставляли шанса этой мечте осуществиться. Но когда в городе стали один за другим пропадать пожарные, а таинственные пожары — сжигать дотла городские театры, Джорджия поняла: вот она, ее возможность! Переодевшись в «Джо», неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя. Джорджии придется здорово постараться, чтобы ее не раскрыли, особенно учитывая, что возглавляет рискованное расследование ее отец.

С 7 июня:

СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ (военная драма, реж. Анатолий Колиев)

1942 год. Высокогорное село в Северной Осетии. Все мужчины ушли на войну, а их семьи со страхом ждут вестей с фронта. Когда в дома соседей начинают приходить похоронки и лишать людей всякой надежды, два брата подговаривают почтальона прятать «черные бумаги» до конца войны. Смогут ли мальчики обмануть горе или их действия лишь отдалят встречу с неизбежным?



«Красные линии» (триллер, реж. Гамлет Дульян)

финальная серия и фильм о фильме – 13 июня

Действие сериала «Красные линии» происходит за 3 года до событий «Бывших». Лена Огурцова много лет пишет свой первый роман, издание которого – ее единственный шанс изменить жизнь. Лена пытается вырваться из абьюзивных отношений с жестоким и властным мужем, и после очередной ссоры срывается в Москву. Она верит, что издание романа откроет ей двери в новый мир. Но едва обретя надежду, Лена становится жертвой когда-то успешного писателя Михаила Наумова. Тот предлагает совместно доработать книгу и сулит грандиозный успех. Вот только на саму Лену, как и на ее роман, у Наумова совсем другие планы – и знакомство начинающей писательницы с кумиром оборачивается началом разрушительной зависимости.

«Сестры», 3-й сезон (комедия, реж. Илья Силаев)

финальная серия и фильм о фильме – 18 июня

В продолжении проекта Ира, Маша и Оля отправятся в путешествие на старой «копейке». Без приключений, конечно, не обойдется: в пути Оля поймает звездную болезнь из-за новых неожиданных отношений, Ира провернет аферу с помощью женских чар, а Маша станет настоящей преступницей. В роуд-муви будет много смеха и сестринства: героини будут держаться вместе, а не только решать личные проблемы.

«Чужие секреты» (детективная драма, реж. Эдже Эрдек Кочоглу)

новые серии – 4,7,11,14,18,21,25,28 июня

Главные героини проекта – женщины, которых обычно не замечают. Они занимаются уборкой, стиркой, глажкой и готовкой в богатых домах Стамбула, невольно становясь свидетельницами самых неприглядных тайн своих работодателей. Им известно, кто кому изменяет, кто врет своим близким, кто играет на публику, скрывая истинное лицо. Когда женщины узнают о том, что горничная Мерьем, совсем еще юная девушка, у которой было много планов и амбиций, покончила с собой, прыгнув с крыши особняка, они начинают сомневаться: было ли это самоубийство? Вместе с журналистом Кахраманом подруги под предводительством самой взрослой из них, Сонгюль, начинают собственное расследование.

«Клюквенный щербет», 2-й сезон (мелодрама, реж. Кетджхе)

новые серии, финал сезона — 26 июня

Студентка Доа и Фатих, работающий в компании отца, мечтают пожениться. И незапланированная беременность девушки – лишь повод ускорить свадьбу. Но на пути у искренних чувств пары встает родня. Мама невесты руководит школой и придерживается весьма прогрессивных взглядов. Родители жениха – консервативные люди, для которых традиции – все. Чтобы быть вместе, влюбленным придется помирить находящиеся на разных полюсах семьи.

«Зимородок», 2-й сезон (драма, реж. Бурджу Алптекин)

новые серии, финал сезона — 30 июня

В первом сезоне избалованный наследник, повеса и бабник Ферит вынужден был обручиться со скромной девушкой из консервативной семьи Сейран. Но все же между молодыми людьми зародились настоящие чувства. Что же ждет зрителей хита в новом сезоне? Ферит выживет после нападения, но его правая рука может остаться на всю жизнь парализованной, а для ювелира это крах. Семья винит в произошедшем невестку Сейран, но девушка не собирается так просто сдаваться.

Скоро:

«Неверные» (проект Wink, драма, реж. Алексей Кузмин-Тарасов)

Потеряв себя, Ольга Шилковская лишается и единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать медийным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле.

«Метод уборщицы», 3-4 сезоны (мелодрама, реж. Филипп Коршунов)

В связи со сложными жизненными обстоятельствами успешный московский психотерапевт и профайлер Александра Мещерякова вынуждена вернуться в свой родной город Калинов, но не может продолжать работать по профессии — она устраивается уборщицей в следственный комитет. Прекрасно разбираясь в человеческой психике и подсознании, она не может промолчать, когда слышит обсуждения следователей. Александра со своим многолетним профессиональным опытом и непростым характером начинает принимать активное участие в расследованиях. Но она еще не знает, что будет не только анализировать личности и мотивы преступников, но и встретит настоящую любовь.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых турецкие мелодрамы «Если мужчина любит» и «Первый и последний».

Фото: кадр из фильма НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ