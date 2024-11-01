Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start

«Многогранники», «Молот ведьм», «Дети перемен»

Одной из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Start в ноябре, станет драма «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Премьера семейной саги на фоне 90-х состоялась в этом году в рамках фестиваля «Новый сезон».

Помимо этого, зрителей стриминга ждут мелодрама «Многогранники», фэнтези «Молот ведьм», третий сезон комедии «Против всех» и многое другое.

Уже на сервисе:

МАМЕ СНОВА 17 (фантастическая комедия, реж. Анна Курбатова)

Беззаботный 2005 год остается в прошлом, когда семнадцатилетняя Ольга попадает в 2024-й и оказывается в своем теле, только уже будучи 36-летней матерью-одиночкой. Легкомысленную оторву из нулевых еще не отпустила мимолетная юность, а она уже должна взять ответственность не только за сына-старшеклассника, но и за целую школу, ведь здесь и сейчас она строгий директор.

КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (анимационный, реж. Хуан Хесус Гарсия Галоча, Педро Солис Гарсия)

Конец XIX века. Сироты Мэри и Том приплывают в Нью-Йорк, чтобы увидеться со своим единственным дядей и обрести новый дом. Неожиданно выясняется, что их родственник не приехал на встречу и находится в Калифорнии. Так брат и сестра отправляются в невероятное путешествие по трансконтинентальной железной дороге, полное приключений, опасностей, тайн и судьбоносных встреч, которое навсегда изменит их жизнь.

«Многогранники» (мелодрама, реж. Ника Яковлева)

Экранизация одноименного молодежного бестселлера Натали Способиной, трогательная история о первой любви и дружбе. Маша, девушка из простой семьи, учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир «золотой молодежи», ее лучший друг Димка — один из них. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман, это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда изменят жизни многих людей.

Со 2 ноября:

«Молот ведьм» (приключенческое фэнтези, реж. Евгений Бедарев)

В милом городке Калязине на берегу Волги стоит огромный радиотелескоп и рядом — секретный институт. Там ведут исследования за гранью обычной физики. Изучают магию, чтобы сделать ее подвластной науке. Но один неверный шаг — и жестокая древняя сила вырывается на волю. Ведьма, повелительница стихий, превращает людей в леших и русалок. Если ее не остановить, чудища из славянских мифов подчинят себе всю планету. Калязин, отрезанный от мира стеной из заколдованного борщевика, станет местом первой битвы людей с нечистью. А люди здесь самые обычные: программист-инвалид Илья Муромцев был пожарным, красавчик-спортсмен Алеша Попов окончил физтех, водитель «скорой» Никита Добрынин увлекается историческим фехтованием, кует мечи и доспехи. Славные парни, только совсем не герои. Но это их земля, и они не отступят.

С 4 ноября:

ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (приключенческий, реж. Элина Суни)

Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика». По легенде, если загадать желание и попасть монеткой на пьедестал памятника, не уронив ее в воду, оно обязательно исполнится. Но "Чижик" пропал! Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого…. «Петра Первого».

С 14 ноября:

«Жить жизнь. Фильм о фильме» (документальный)

Съемки каких сцен заставили Любовь Аксенову восхититься Кристиной Кучеренко? Почему на площадке нового сезона можно было часто слышать смех режиссера Михаила Вайнберга? Какая деталь помогла Павлу Попову вжиться в образ эксцентричного Виктора и какая мечта Юрия Чурсина сбылась на съемках? И почему Дарье Мороз и другим звездам сериала до сих пор пишут благодарные зрительницы? Об этом и многом другом — в фильме о съемках нового сезона глянцевой драмы.

С 15 ноября:

«Против всех», 3 сезон (комедия, реж. Алексей Татаренко)

В доме Занозиных появляется новый член семьи — третий брат-близнец Михаил. Стремясь завоевать расположение родных, он устраивает совместную поездку в столицу, а в качестве широкого жеста восстанавливает дом Деда Захара. Однако героям не суждено насладиться семейной идиллией: рядом с ЖК начинается строительство кольцевой дороги, которая должна пройти прямо через участок непримиримого семейства. Занозиным вновь предстоит побороться за сохранение родового гнезда.

С 28 ноября:

УЛЫБНИСЬ (документальный, реж. Марианна Киреева)

Это история о том, как и почему в результате встречи с советским кинорежиссером Фридрихом Эрмлером Чарлз Спенсер Чаплин изменил первоначальный вариант финала своего знаменитого фильма НОВЫЕ ВРЕМЕНА.

Скоро:

«Дети перемен» (драма, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова)

Действие сериала развернется на фоне 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. В центре сюжета — трое братьев от разных отцов, Петр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Фото: кадр из сериала «Дети перемен»