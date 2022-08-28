В открытый доступ попали данные пользователей сервиса Start

Такой вывод сделали специалисты сервиса разведки утечек DLBI

В открытый доступ предположительно попали данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start. Об этом сообщили в своём telegram-канале специалисты сервиса разведки утечек DLBI.

Размер обнаруженного файла составляет 72 Гб. Он содержит информацию о 43,9 млн пользователях. В файле доступны: имя и фамилия пользователей, адреса электронной почты, хешированные пароли, IP-адреса, даты начала и окончания подписки, последнего входа подписчиков.

Специалисты выборочно проверили случайные записи из дампа через функцию восстановления пароля на сайте сервиса. Все логины из этих записей оказались действительными.

В частности, в открытый доступ попали данные 24,6 млн пользователей из России, 2,3 млн из Казахстана, 2,1 млн из Китая и 1,7 млн из Украины.

На момент публикации представители видеосервиса ситуации не п рокомментировали.

По данным TelecomDaily, видеосервис Start по итогам первой половины 2022 года стал пятым онлайн-кинотеатром по доле рынка в России (5,7%).

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