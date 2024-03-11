Disney мог отменить новые «Звездные войны» с Дейзи Ридли

По слухам, частично это связано с противоречивыми высказываниями режиссера

На прошлой неделе генеральный директор The Walt Disney Company Боб Айгер заявил, что студия была вынуждена закрыть несколько готовящихся проектов, которые показались ей слабыми. Не исключено, что одним из них могли стать новые ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

Инсайдеры утверждают, что фильм Шармин Обаид-Чиной, в котором Дейзи Ридли должна была вернуться к роли Рей Скайуокер из новой трилогии, полностью отменен – причем, актрисе пока еще никто не сообщил об этом решении.

Подчеркивается, что частично это могло быть связано с противоречивыми высказываниями режиссера на тему грядущей картины: Обаид-Чиной ранее заявляла, что ей нравится «заставлять мужчин чувствовать себя некомфортно» своими работами.

Стоит отметить, что никаких официальных комментариев пока не было. Тем не менее, напомним, что в январе по сети пошли слухи о творческих разногласиях между Lucasfilm и сценаристом картины Стивеном Найтом, которые студия решила замять анонсом проекта Джона Фавро МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ.

Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ