«Суперпозиция» с Павлом Табаковым получила награду на фестивале Hollywood Series в США

Отечественный проект был признан «лучшим sci-fi сериалом»

Фантастический сериал «Суперпозиция» с Павлом Табаковым стал победителем в категории «Лучший sci-fi сериал» на ежегодном фестивале Hollywood Series, который проводится в США с 2016 года в партнерстве с одним из старейших смотров веб-сериалов в мире LA WEBFEST. В конкурсном отборе 7-го Hollywood Series участвовали 77 проектов из 22 стран мира.

Это уже не первая награда для проекта производства компаний «Ящер Пикчерс» и «Вселенная Кино», сделанного при поддержке ИРИ – ранее он удостоился четырех статуэток на фестивале Baltimore Next Media Web Fest, был признан лучшим сериалом на Minnesota WebFest и назван лучшим жанровым сериалом на Seriesland IX в испанском Бильбао.

Главные роли в сериале, повествующем о студенте-физике, который в поисках отца отправляется в непростое путешествие по Мультивселенной, исполнили Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Марина Зудина и Игорь Жижикин.

Режиссером «Суперпозиции» выступил Вадим Валиуллин, а генеральными продюсерами – Дмитрий Щербанов, Андрей Шишканов и Денис Рябцев.

Фото: постер сериала «Суперпозиция»