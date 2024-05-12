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Режиссер Питер Уир получит почетную награду Венецианского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

12 мая 2024

Смотр пройдет с 28 августа по 7 сентября

Австралийский режиссер Питер Уир удостоится почетного «Золотого льва» за карьерные достижения на грядущем Венецианском кинофестивале. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

«Фестиваль в Венеции и его почетные награды – это часть фольклора нашего ремесла. Для меня большая честь быть отмеченным за мои режиссерские работы», – подчеркнул постановщик.

За свою многолетнюю карьеру Уир снял такие картины, как ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ ПОЭТОВ с Робином Уильямсом, ШОУ ТРУМАНА с Джимом Керри, ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ с Расселом Кроу, СВИДЕТЕЛЬ с Харрисоном Фордом и многие другие. Сейчас 79-летний режиссер официально ушел на пенсию – его последняя работа, историческая драма ПУТЬ ДОМОЙ вышла в прокат в 2010 году.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Фото: кадр со съемок фильма ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ

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