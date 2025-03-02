Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках марта

«Между нами химия», «Граница миров», «Волшебник Изумрудного города» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink в марте – это драмеди «Между нами химия» с Александрой Бортич. Режиссер сериала Карина Чувикова была удостоена за него приза «Открытие года» на фестивале «Новый сезон».

Кроме того, зрителей стриминга ждут фэнтезийная комедия «Граница миров», мелодрама «Счастье на паузе», фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА и многое другое.

Уже на сервисе:

ПАРТЕНОПА (драма, реж. Паоло Соррентино)

1950 год. В дом богатой неаполитанской семьи прямиком из Версаля доставили шикарную карету-кровать для младенца, который вот-вот родится прямо в водах Тирренского моря. На свет появилась девочка, и ее назвали Партенопой в честь древнегреческой нимфы, чьим именем когда-то нарекли Неаполь. Идеальная во всем девушка жила на полную катушку: меняла любовников и увлечения, пробовала начать карьеру актрисы, училась на антрополога и танцевала до утра. Блестящую жизнь любимицы судьбы омрачило лишь одно событие — суицид брата Рафаэля, затухшего в лучах яркой Партенопы.

«Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син» (дорама, реж. Юн Сан Хо)

В основе сюжета — история Ли Хан Сина, который из мести становится офицером по условно-досрочному освобождению. Он обладает властью и возможностью решать, освобождать заключенных или нет. Герой по-своему вершит правосудие.

С 3 марта:

«Граница миров» (фэнтезийная комедия, реж. Аскар Бисембин)

Братья Шиловы после встречи с вампиром открывают в себе суперспособности. Серега и Леха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти, которая периодически заглядывает в гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «туристами» из Темного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница миров» под руководством Павла Никитича: «мозг команды» Людмила Николаевна, ее дочь Света и эффектная вампирша Илона. Шиловы становятся частью необычного коллектива, вместе с которым им предстоит не только следить за приличным поведением «темных», но и собирать фрагменты мощнейшего артефакта.

С 6 марта:

«Между нами химия» (драмеди, реж. Карина Чувикова)

Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много.

«Счастье на паузе» (мелодрама, реж. Сергей Щербин)

Последний год жизнь Фимы напоминает сказку: успешный ресторанный бизнес и любимый муж Костя. Для полного счастья не хватает ребенка. По совету врача Фима и Костя собираются провести медовый месяц вдали от суеты. Незадолго до поездки к Фиме приходит девушка, которая утверждает, что ее идеальный муж — лицемерный альфонс, виновный в смерти ее сестры, а следующая его жертва — сама Фима… Она не верит незнакомке, даже просит своего друга детства, следователя Михаила, узнать больше о прошлом Кости. Несмотря на все уговоры Миши, Фима уезжает в отпуск с Костей и даже не представляет, какую ошибку она совершила.

ДЕТИ ЛЕСА (фэнтези, реж. Дамиан Джон Харпер)

На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.

С 12 марта:

«Тело как гаджет» (документальный, реж. Владимир Храмовицкий)

Проект расскажет о научных открытиях и достижениях, которые меняют привычный взгляд на способности человеческого организма. Каждый из четырех фильмов цикла посвящен своей теме: кожа, зрение, разум и кровь.

Скоро:

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (фэнтези, реж. Игорь Волошин)

В далеком городе жила девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

Фото: кадр из сериала «Между нами химия»