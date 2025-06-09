«Золотой ворон» объявил программу и жюри

Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавит режиссер Сергей Мокрицкий

Организаторы IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», который пройдет с 16 по 24 июня на Чукотке, рассказали о программе грядущего смотра.

Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавит режиссер Сергей Мокрицкий. Определить победителей ему помогут актриса Агния Кузнецова, продюсер Юрий Обухов, продюсер и член совета Китайской ассоциации аниматоров Янь Бин, а также директор Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» Виктор Цвигун.

Фильмом открытия станет анимационная лента КУНГ-ФУ ПАЦАН. Китайский проект рассказывает о молодом человеке, который бросает вызов судьбе, чтобы помочь своему отцу, и становится настоящим героем.

Закроется фестиваль, в свою очередь, биографической драмой Олега Штрома 9 СЕКУНД о подвиге молодого матроса Алдара Цыденжапова.

В дни смотра также будут подведены итоги образовательной программы – Кинолаборатории Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» проходит в рамках партнёрства с Киностудией «Союзмультфильм». В этом году результаты работы участников Кинолаборатории будут показаны в кинотеатре «Полярный», там же пройдёт торжественное вручение дипломов.

В рамках продолжающегося культурного обмена между Россией и Китаем, фокус фестиваля сосредоточен на киноиндустрии Поднебесной. Китайские фильмы будут показаны в рамках конкурсной и внеконкурсной программ, члены иностранной делегации примут участие в деловой программе «Золотого ворона».

Подробный перечень и расписание мероприятий можно найти на сайте фестиваля.

Фото: кадр из мультфильма КУНГ-ФУ ПАЦАН