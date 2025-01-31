Стартовало финальное голосование конкурса «5 пилотов для Okko»

Итоги будут оглашены 4 февраля

С сегодняшнего дня в онлайн-кинотеатре Okko доступны для просмотра пилотные серии финалистов конкурса шоураннеров «5 пилотов для Okko».

У пользователей платформы появилась уникальная возможность: отдать голос за понравившийся проект и решить – чья пилотная серия достойна превратиться в полноценный сезон. В числе участников:

• Драмеди «Абьюзеры» Анны-Лизы Техменёвой о 30-летнем авторе психологического бестселлера про расставания, которая случайно встречает своего бывшего и понимает, что до сих пор не может его забыть.

• Криминальная драма «Как приручить лису» Юлианы Закревской о зоопсихологе, который случайно спасает жизнь странной девушки, прожившей всю жизнь в заточении в лесу, и сам становится подозреваемым.

• Детективный триллер «Руки Анны» Полины Синевой о девушке, которая живёт с аббревиатурой CODA (слышащий ребенок глухих родителей), но тщательно скрывает историю семьи даже от собственного мужа.

• Драма «Чужая» Инкары Есмагамбетовой о молодой девушке из Казахстана, которая не может совладать со строгими семейными традициями и решает сбежать из семьи.

• Драма «Тормоза» Ивана Милова о 30-летнем парне, который попадает в тюрьму по ложному обвинению в распространении наркотиков, благодаря чему на свободе оказывается настоящий преступник.

По окончании просмотра каждый зритель сможет оценить пилоты по шкале от 1 до 10 звезд.

Официальные итоги конкурса будут подведены в рамках финальной конференции 4 февраля с 15:00. Прямая трансляция мероприятия также будет доступна в Okko.