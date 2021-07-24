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«Горький fest» назвал победителей 2021 года

Главный приз ушел картине «Краткая теория тотальной институции: взгляд художника»

23 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось закрытие V фестиваля нового кино «Горький fest». Главный приз получил короткометражный документальный фильм «Краткая теория тотальной институции: взгляд художника» режиссера Надежды Ишкиняевой.

Лучшим режиссером назван Игорь Ерохин за фильм «Афины». Также Игорь Ерохин получил за свой фильм специальный приз под названием «Живая вода» Награда за лучший сценарий досталась Григорию Клименко за картину «Обрывки рэпа». Приза за лучшую роль был удостоен Николай Мочернюк, сыгравшей в ленте «Когда я была маленькой, я любила смотреть на костер». Фильм «Мы будем громко ему кричать» режиссера Александра Елизарова награжден призом «за художественные достоинства».

«Горький fest» − фестиваль нового российского кино и профессиональная площадка для отечественная кинематографистов. Конкурсная программа «Встряска» каждый год специально собирается из картин самых различных форм: короткометражек, киноальманахов, экспериментальных видео, веб-сериалов и документалистики.

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24.07.2021 Автор: Никита Никитин

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