Рынок легальных видеосервисов по итогам 2022 года сократился на 12,9%

К такому выводу пришли аналитики J'son & Partners Consulting

Согласно данным международной консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2022 году составила 86,25 млрд рублей. Данная оценка объема российского рынка легального видео содержится в опубликованной компанией краткой версии аналитического отчета «Атлас рынка легальных видеосервисов России, Итоги 2022 года». Согласно J'son & Partners, снижение по отношению к предыдущему году составило 12,9%. Таким образом, оценка состояния онлайн-рынка от J'son & Partners существенно расходится с данными аналитических агенств Telecom Daily и «ТМТ Консалтинг», согласно которым в индустрии в прошлом году наблюдался рост, несмотря на различные глобальные изменения.

Согласно отчету, по структуре доходов единственной моделью монетизации, которая показала положительную динамику по отношению к 2021 году, стала подписная модель. SVOD-модель принесла участникам рынка 50,82 млрд рублей, показав рост на 10,1%. Рекламная модель обеспечила 31,82 млрд общих поступлений, упав при этом на 29,2%. Наиболее резкое снижение наблюдается в сегментах TVOD и EST, на -52% и -56,8% соответственно. В целом выручка рынка от платных моделей составила в 2022 году 54,43 млрд рублей и выросла на 1% по отношению к 2021 году.

«ИВИ», «Кинопоиск», More.tv, «Смотрим» и Start раскрыли данные о выручке от продаж ориджиналс на сторонние площадки. В общей сложности это принесло данным стримингам 5,1 млрд рублей.

J’son and Partners Consulting разделяет общий рынок легального видео на несколько сегментов, отдельно рассматривая социальные сети, телеканалы, телеком-операторов, а также агрегаторов и инфосервисы. Крупнейшие участники рынка - онлайн-кинотеатры. В 2022 году в данный сегмент вошли 22 компании. По оценке аналитиков J’son and Partners, суммарный оборот онлайн-кинотеатров в 2022 году составил 68,27 млрд. рублей, уменьшившись по сравнению с предыдущем годом на 6,1%.

В J’son and Partners оценили общее количество подписчиков VOD-видеосервисов в 2022 году в 56,5 млн человек. Если учитывать только платящих подписчиков, то остается 52,47 млн пользователей, рост к предыдущему году равен 31%. При этом до 2022 года на рынке видеосервисов наблюдалось не только увеличение общего количества пользователей, но и рост числа подписок на одно домохозяйство. В 2022 году в среднем России было оформлено 2,72 подписки на одного пользователя. Число подписчиков за год выросло у всех крупных российских игроков.

Как отмечается в отчете, в 2022 году в работе индустрии легального видео в России произошли тектонические изменения. Среди ключевых изменений аналитики компании назвали уход с российского рынка студий-мейджоров, а также онлайн-кинотеатров Megogo и Netflix, запрет размещения рекламы на Youtube, падение рекламного рынка из-за ухода транснациональных рекламодателей, прекращение приема платежей иностранными видеосервисами и другие факторы. По мнению экспертов, даже одно такое событие могло привести к изменениям рынка, а все вместе они трансформировали его структуру, логику взаимодействий игроков и аудиторию.

В то же время по обновленному прогнозу экспертов, онлайн-рынок в дальнейшем продолжит расти и сможет превзойти показатели 2021 года к концу 2025 года, когда общая выручка игроков планируется на уровне 103,3 млрд рублей. К 2027 году рынок сможет достигнуть 116,4 млрд рублей.

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