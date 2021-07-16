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«Разжимая кулаки» Киры Коваленко победил в «Особом взгляде» в Каннах

Это вторая полнометражная работа режиссера

Картина Киры Коваленко РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ выиграла главный приз программы «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. 

Фильм рассказывает о молодой женщине, которая хочет сбежать из «тюрьмы», созданной ее отцом в разрушающем душу шахтерском городке на Кавказе. Однако после многолетних ограничений самым большим препятствием на пути к мечте может стать она сама.

Приз жюри получил GREAT FREEDOM режиссера Себастьяна Майзе, особое упоминание — PRAYERS FOR THE STOLEN Татьяны Уэзо. 

Уже 17 июля состоится церемония закрытия Каннского кинофестиваля, на которой станут известны лауреаты смотра. Наивысшая оценка критиков Screen Daily на данный момент у фильма DRIVE MY CAR Рюсукэ Хамагути — его критики оценили на 3,5 балла. 

 

16.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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