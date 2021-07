Netflix и Universal продлили лицензионное соглашение

Netflix и Universal Filmed Entertainment Group продлили лицензионное соглашение, согласно которому стриминг-гигант сохранит в своей подписке анимационные проекты от мейджора, сообщает Variety. Также в дальнейшем на Netflix появятся новые проекты анимационных студий UFEG, которые выйдут в ближайшие годы.

Продленное соглашение обеспечит наличие в подписке онлайн-платформы мультфильмов из франшиз ГАДКИЙ Я, МИНЬОНЫ, ШРЕК и других проектов. Предшествовавшая сделка касалась только проектов студии Illumination, но теперь она распространяется и на релизы DreamWorks Animation, и Netflix сможет показывать новинки от обеих студий. Речь о таких проектах как МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ и PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH. Они смогут появится на Netflix после присутствия на Peacock, собственной онлайн-платформы студии Universal. В рамках сделки Netflix получит права на трансляцию не только анимационных, но и игровых фильмов от Universal через четыре года после их выхода. Также Netflix получит доступ к обширному каталогу студии.

Высокая ценность для Netflix анимационного контента объясняется стремлением удержать на сервисе детей и их родителей. Согласно данным Forbes, проект Illumination ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 стал самым популярным полнометражным проектом на онлайн-сервисе в текущем году. В 2020-м рекордсменом по просмотрам среди фильмов у Netflix стал еще один проект Illumination ГАДКИЙ Я. Другие мультфильмы студии ГРИНЧ и ЛОРАКС стали, соответственно, вторым и девятым релизом по просмотрам на Netflix в прошлом году.

Примечательно, что продление сделки между двумя крупнейшими игроками произошло вслед за недавней новостью о том, что компания Universal прекратила многолетнее сотрудничество с HBO и переносит свои проекты на Peacock, а также заключила лицензионную сделку с другим онлайн-гигантом Amazon. В свою очередь, как известно, еще в апреле Netflix заключил лицензионное соглашение с другим мейджором, студией Sony, которое, по слухам, стало рекордным для рынка. Онлайн-платформа вынуждена любыми способами поддерживать максимальное разнообразие своего предложения в условиях, когда мейджоры продолжают уводить свой контент со сторонних площадок и накапливать библиотеки собственных стриминг-сервисов.

13.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety