Netflix провел презентацию проектов нового сезона

Триквел «Достать ножи», финал «Очень странных дел» и новый сезон «Уэнсдей»

31 мая стриминговый сервис Netflix провел свою традиционную презентацию Tudum, названную в честь звука заставки платформы.

Триквел франшизы ДОСТАТЬ НОЖИ, получивший подзаголовок ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ дебютирует на сервисе 12 декабря. По детективу Райана Джонсона с Дэниелом Крейгом в главной роли так был продемонстрирован тизер-ролик.

Второй сезон игровой адаптации манги «One Piece. Большой куш» появится на Netflix в 2026 году. Также стало известно, что Микаэла Хувер озвучит и сыграет при помощи мокапа нового члена команды «Гоинг Мерри» – Тони Тони Чоппера. По проекту показали рабочие фрагменты.

Бен Аффлек и Мэтт Деймон представили первые материалы криминального триллера THE RIP Джо Карнахана. По сюжету полицейские из Майями находят тайник, где спрятаны миллионы долларов. Об их находке узнают посторонние, что усиливает напряжение и взаимное недоверие между копами. Релиз ленты на сервисе запланирован на 16 января 2026 года.

Финальный сезон «Очень странных дел» будет разбит на три части. Первая выйдет 26 ноября, вторая – 25 декабря, а заключительный эпизод – 31 декабря. Всего в пятом сезоне будет восемь серий. На мероприятии также представили первый тизер.

Леди Гага не только исполнила оригинальную песню из нового сезона «Уэнсдей», но и подтвердила свое камео в сериале. Второй сезон шоу с Дженной Ортегой будет разбит на две части: первая появится 6 августа, а вторая – 3 сентября. Помимо этого, Netflix также показал первые шесть минут из премьерного эпизода второго сезона.

В числе других роликов, которые были представлены на Tudum – новый трейлер заключительного сезона «Игры в кальмара», а также свежие материалы ФРАНКЕНШТЕЙНА Гильермо Дель Торо и СЧАСТЛИВЧИКА ГИЛМОРА 2 с Адамом Сэндлером.

Фото: Netflix