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«Переходный возраст» ставит рекорды на Netflix

Автор: Илья Кувшинов

26 марта 2025

За первые 11 дней показа минисериал смог достичь 66,3 млн просмотров

Британский минисериал «Переходный возраст» продолжает покорять сердца зрителей – на второй неделе после премьеры проект Филипа Барантини установил рекорд по количеству просмотров на Netflix.

За первые 11 дней показа «Переходный возраст» смог достичь 66,3 млн просмотров – больше, чем любой другой минисериал стриминга за двухнедельный период показа.

Помимо этого, согласно данным аналитической компании Barb, установил новый рекорд в Великобритании – драма возглавила недельный стриминговый чарт, обогнав международный контент.

На первой неделе пилот посмотрело примерно 6,5 млн британцев, что стало рекордом для английского сериала. На вторую осталось уже 6 млн, что также является высоким показателем вовлеченности в проект.

«Переходный возраст» дебютировал на Netflix 13 марта. По сюжету 13-летнего подростка обвиняют в убийстве одноклассницы, что повергает в шок его семью и поднимает шум в школе.

Фото: кадр из сериала «Переходный возраст»

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