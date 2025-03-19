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«Агния» примет участие в основном конкурсе кинофестиваля во Франции

Автор: БК

19 марта 2025

Смотр пройдет в городе Кретей с 4 по 12 апреля

Современная сказка Павлы Стратулат АГНИЯ попала в основную конкурсную программу 47-го Международного фестиваля женского кино, который пройдет во французском городе Кретей с 4 по 12 апреля.

Смотр, основанный в 1979 году, ежегодно принимает женщин-режиссеров со всего мира, представляя широкий спектр фильмов, отстаивающих женский взгляд на современность.

«Несмотря на то что в мире с каждым годом появляется все большее количество женских кинофестивалей, Кретей по-прежнему остаётся наиболее важной платформой для встреч женщин-кинематографистов. Для нашей команды большая честь представлять фильм в конкурсе наравне с картинами из Европы, США, Турции и других стран», – подчеркнула продюсер Сабина Еремеева.

Главные роли в АГНИИ исполнили Евгения Громова и Сергей Гилев. Фильм-обладатель двух наград фестиваля актуального российского кино «Маяк» на прошлой неделе дебютировал в онлайн-кинотеатрах Okko, Premier и Иви.

Фото: кадр из фильма АГНИЯ

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